23 декабря состоится большая премьера художественного фильма «Бесцветные сны». Он снят режиссером Аюбом Шахобиддиновым по заказу Национального агентства «Узбеккино».
Фильм рассказывает о полной трудностей и испытаний жизни женщины Кашмиры, освобожденной после 17 лет заключения.
Роли в фильме исполнили: Феруза Саидова, Карим Мирходиев, Шахида Исмаилова, Бекзод Абдумухитов и Асал Абдуллаева.
Автор сценария: Умид Хамдамов.
Оператор: Азизбек Арзикулов.
Художник: Шамшод Ибрагимов.
Композитор: Убайдулло Каримов.
Фильм «Бесцветные сны» вошел в программу таких международных кинофестивалей, как XXI Asiatica film festival (Рим, Италия) и Cinemaking film festival (Дакка, Бангладеш).
На правах рекламы.