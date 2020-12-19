23 декабря состоится большая премьера художественного фильма «Бесцветные сны». Он снят режиссером Аюбом Шахобиддиновым по заказу Национального агентства «Узбеккино».

Фильм рассказывает о полной трудностей и испытаний жизни женщины Кашмиры, освобожденной после 17 лет заключения.

Роли в фильме исполнили: Феруза Саидова, Карим Мирходиев, Шахида Исмаилова, Бекзод Абдумухитов и Асал Абдуллаева.

Автор сценария: Умид Хамдамов.

Оператор: Азизбек Арзикулов.

Художник: Шамшод Ибрагимов.

Композитор: Убайдулло Каримов.

Фильм «Бесцветные сны» вошел в программу таких международных кинофестивалей, как XXI Asiatica film festival (Рим, Италия) и Cinemaking film festival (Дакка, Бангладеш).

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