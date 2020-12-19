Праздничный стол — это важный и приятный этап подготовки к Новому году. Многие еще в начале декабря начали составлять меню и планировать покупки необходимых продуктов. Ведь 31 декабря ассоциируется с бесконечной готовкой под «Иронию судьбы». А времени, да и желания в этот волшебный день на дополнительные походы за недостающими ингредиентами просто не будет.





Сеть супермаркетов korzinka.uz предлагает вместе накрыть праздничный стол и приобрести все необходимое по низким ценам. В каждом филиале представлен широкий ассортимент необходимых товаров и большое количество акционных новогодних предложений. Поэтому больше не придется тратить время на поиск подходящего майонеза или сыра. Ведь все можно взять в одном месте — в korzinka.uz.





В преддверии Нового года сеть супермаркетов запустила праздничный электронный каталог. В нем можно найти акции и скидки на товары, которые как никогда понадобятся в подготовке праздничного стола. Сладкие подарки, любимые напитки, новогодние пижамы, чистящие средства и другие хиты праздничных товаров — korzinka.uz заботливо собрала все выгодные цены, чтобы Новый год у каждого прошел по плану.





Также во всех филиалах распространяется каталог в печатном виде. Его можно взять на кассе не только после покупки, но и перед ней. Такой буклет поможет сориентироваться по ценам и выбрать товар по подходящей стоимости, а также напомнит о случайно забытом пункте из новогоднего списка. Так, он станет неким путеводителем по выгодным ценам и своеобразным чек-листом. И больше не придется 31 декабря бежать впопыхах за вылетевшим из головы зеленым горошком.





Но даже если в канун Нового года случится непредвиденная нехватка продуктов, то 31 декабря korzinka.uz будет ждать покупателей до 20:00. И ни один салат — будь то оливье или селедка под шубой — не останется недоготовленным.

Выгодные акции и предложения из специального выпуска новогоднего каталога действуют с 17 декабря по 13 января в сети супермаркетов korzinka.uz.

Количество акционных товаров ограничено.

Сайт: korzinka.uz

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