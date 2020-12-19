19 декабря примерно в 06:50 в Кашкадарьинский филиал Республиканского научного центра экстренной медицинской помощи с отравлением угарным газом поступили 13 молодых людей, сообщила пресс-служба областного управления здравоохранения.

По предварительным данным, причиной инцидента называется неисправность газового котла, который использовался в общежитии частного учебного центра в Карши.

Уточняется, что все пострадавшие — мужского пола. Самому младшему — 11, старшему — 14 лет. Пятеро подростков были доставлены в больницу в очень тяжелом состоянии, еще трое — в тяжелом. Остальным была оказана медицинская помощь в амбулаторных условиях.

В настоящее время состояние молодых людей оценивается как стабильное, уточнили в управлении здравоохранения.

В Генеральной прокуратуре сообщили, что по данному факту прокуратурой Карши проводится доследственная проверка, процесс находится под контролем областной прокуратуры.