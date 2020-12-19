По факту хищения газа в котельной «Саноатэнергия» при «Тошиссикуввати» в Сергелийском районе Ташкента возбуждено уголовное дело, сообщил пресс-секретарь Генеральной прокуратуры Хаёт Шамсутдинов.

Напомним, в начале декабря «Газета.uz» писала, что руководитель котельной незаконно организовал производство натуральной извести, которое обеспечивалось природным газом, предназначенным для прямой работы котельной.

В Минэнерго уточняли, что объём незаконного потребления природного газа на объекте составил свыше 571,3 тысячи кубометров, а ущерб оценили в 571,3 миллиона сумов.

Так, по данному факту прокуратура Ташкента 16 декабря возбудила уголовное дело по пункту «а» части 2 статьи 205 (злоупотребление властью или должностными полномочиями) Уголовного кодекса. В настоящее время прокуратура Сергелийского района проводит доследственную проверку.