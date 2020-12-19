Boulevard Business Center — это современный бизнес-центр на территории международного делового центра Tashkent City. Теперь здесь появилась возможность выбрать и самостоятельно спланировать офис, максимально отвечающий всем потребностям.

Благодаря выгодной локации компании будут находиться в двух шагах от одного из крупнейших финансовых центров страны. В непосредственной близости будут расположены гостиницы мирового уровня, конгресс-холл, офисы ведущих банков и международных представительств. Несомненно, такое преимущество будет высоко оценено со стороны иностранных и местных партнеров.





Современная концепция бизнес-центра подчеркивается оригинальной футуристической архитектурой. Двухэтажное здание привлекает внимание необычным дизайном и выгодно выделяется среди окружающего архитектурного ландшафта.

16 офисных помещений расположатся на втором этаже бизнес-центра. В общем холле оборудована зона ресепшн. Количество помещений говорит само за себя — каждый объект здесь эксклюзивный.





В отличие от множества современных бизнес-центров Boulevard — это приватное бизнес-пространство с ограниченным количеством помещений. Высота потолков в них составляет 5 м, а площадь варьируется от 75 до 159 кв. м.

Офисы поступают в продажу с готовым ремонтом. Однако владельцы смогут самостоятельного зонировать либо перепланировать пространство.

Бизнес-центр оснащен современными инженерно-техническими системами. В их числе высококлассная генерализованная система вентиляции и кондиционирования, лифтовые системы от швейцарского производителя Schindler. На территории бизнес-центра предусмотрен подземный паркинг.





Поиск оптимального офиса для бизнеса — процесс трудоемкий, требующий пристального внимания к деталям. Престижная локация — это визитная карточка любого успешного проекта и, несомненно, выгодная инвестиция в будущее. Владельцы помещения в бизнес-центре Boulevard получают карт-бланш.

По прогнозам независимых мировых экспертов в области недвижимости, проект обладает высоким инвестиционным потенциалом. Поэтому вне зависимости от того, является ли клиент собственником бизнеса или инвестирует с целью получения прибыли, в Boulevard Business Centre гарантирована высокая рентабельность инвестиций.

Единый информационный центр: (+998) 71−202−22−22.

Адрес: ул. Фурката, МДЦ Tashkent City.

Ориентир: дорога со стороны площади Дружбы народов в сторону проспекта им. Алишера Навои.

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