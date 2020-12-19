С началом новогодней суеты остальные заботы постепенно переходят на второй план. Определившись с меню новогоднего стола, люди сталкиваются с нелегкой задачей — подарками для близких и родных. Компания Artel решила облегчить выбор и предлагает идеи полезных и интересных подарков.

Подарить чистоту

Хорошая техника — залог удобной и качественной уборки. К примеру, если старый и громоздкий пылесос еле двигается и убирает минимум пыли, то желание им пользоваться вовсе пропадает.

Во избежание таких неудобств, можно подарить циклонный пылесос Artel VCC 0220. Высокая маневренность обеспечивает комфорт, экономит силы и время. Пылесос Artel точно станет незаменимым помощником и отличным подарком.





Подарить комфорт

Какая мама не мечтает о комфортной и современной стиральной машине для бережной и качественной стирки детских вещей? И как она обрадуется, когда ей подарят автоматическую стиральную машину Artel 80K142-IP-GL.

Благодаря ей запятнанные вещи малышей после новогодних праздников с легкостью отстираются. Антибактериальное покрытие барабана позволит тщательно очистить одежду самых маленьких членов семьи. И даже после многократной стирки вещи будут выглядеть как новые.

Еще одно преимущество — низкий уровень шума. Если днем нет времени, можно поставить стирку на ночь. Шум от машины не побеспокоит сон домочадцев.





Подарить гармонию

Часто получается так, что папин футбол идет одновременно с любимым сериалом мамы. Чтобы каждый мог получить удовольствие от просмотра любимых передач, можно подарить родным телевизор Artel TV UA43H3401 FHD. Встроенные тюнеры дадут возможность смотреть любимые сериалы и футбол. А система шумоподавления телевизора проанализирует кадры и сделает изображение контрастнее и четче.





Подарить вкусные эмоции

Закрыв глаза, можно представить себе праздничный стол, уставленный роскошными новогодними блюдами. От разнообразия разбегаются глаза и разыгрывается аппетит. Это возможно, если подарить домашним мини-печь Artel MD 4218 L.

Встроенная конвекция обеспечивает равномерную циркуляцию горячего воздуха в печи. За счет этого блюда и даже наиболее капризная выпечка готовятся быстро и вкусно.

Благодаря специальной гладкой поверхности очищать мини-печи Artel — одно удовольствие.





Новый год — это время исполнения желаний. Нужно радовать своих близких только хорошими подарками.

А что может быть лучше, чем современная и качественная бытовая техника, которая подарит комфорт и станет верным помощником на долгие годы?

Подробно ознакомиться с продукцией Artel можно на официальном сайте или в Facebook.

Сайт: artelgroup.org

Facebook: fb.com/arteluzb

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