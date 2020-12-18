На очередном судебном заседании по делу главного врача Ташкентской областной инфекционной больницы, главного инфекциониста Ташкентской области Гульжахон Юлдашевой с показаниями выступил ее авдокат Хушнуд Ахроров, сообщил корреспондент «Газеты.uz».

«На прежних судебных заседаниях другие врачи, также участвующие в качестве обвиняемых, заявляли, что Гульжахон Юлдашева не имела прямого отношения к переводу покойного в другую больницу. Кроме того, в прошлый раз на суде сама Юлдашева сообщала, что не участвовала в переводе покойного в психоневрологический диспансер и не была на тот момент в инфекционной больнице Ташкентской области», — сказал адвокат.

Напомним, главный инфекционист Ташкентской области была задержана 8 сентября в Чирчике. Ее привлекли к уголовному делу в качестве обвиняемой по пункту «а» части 3 статьи 167 (хищение путем присвоения или растраты в особо крупном размере) и пункту «а» части 3 статьи 207 (должностная халатность, повлекшая смерть человека). Более месяца врач находилась под стражей, затем в октябре ее перевели на домашний арест.

Обвинение считает, что по указанию Гульжахон Юлдашевой пациент Фаррух Рустамов, который проходил лечение от коронавируса в областной инфекционной больнице и находился в критическом состоянии, был переведен в психоневрологический диспансер, где и скончался. При этом, отметили в Генпрокуратуре, в истории болезни «содержались ложные сведения о том, что пациент полностью выздоровел от COVID-19».