Компания Bizning Uylar Development предлагает клиентам выгодные условия приобретения жилья в кредит на 20 лет с выплатой в 3,5 млн сумов в месяц.

Приоритетной целью ЖК Yangi ChoshTepa является полное завершение всех этапов строительства. Стать владельцем новой квартиры стало еще проще.

Расположенный в Сергелийском районе на побережье канала Yangi ChoshTepa состоит из 20 семиэтажных домов. Жилой комплекс окружен большой озелененной территорией, развитой инфраструктурой, оборудованными детскими и спортивными площадками, прогулочными аллеями. Также здесь есть свой собственный паркинг.





Реализуемые квартиры поступают в продажу с готовым качественным ремонтом. Это позволяет будущим владельцам заселяться и жить буквально с первого дня оформления покупки.

Предлагаемая квадратура жилья — от 35 до 73 кв. м. Кроме того, все квартиры Yangi ChoshTepa поступают в продажу с готовым ремонтом.

Количество квартир ограничено.

Офис продаж работает с 9:00 до 19:00.

Дополнительную информацию можно получить по телефону: (+998) 71−210−44−44.

Адрес: Сергелийский р-н, ССГ Чоштепа, ул. Узар.

Сайт: bizninguylar.uz

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