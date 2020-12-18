Нападающий мюнхенской «Баварии» и сборной Польши Роберт Левандовский признан лучшим футболистом года — обладателем приза The Best-2020, который ежегодно вручается Международной федерацией футбола (ФИФА), сообщило издание Sports.ru. Из-за пандемии коронавируса в этом году мероприятие прошло в виртуальном формате.

По итогам сезона 2019/2020 Левандовский в составе «Баварии» выиграл Бундеслигу, Кубок и Суперкубок Германии, Лигу Чемпионов и Суперкубок УЕФА. Игрок также стал лучшим бомбардиром немецкого первенства и ЛЧ.

За звание лучшего футболиста также претендовали нападающий испанской «Барселоны» Лионель Месси и форвард итальянского «Ювентуса» Криштиану Роналду.

На церемонии были объявлены и имена лучших вратаря и тренера, а также символическая сборная года.

Так, приз лучшему голкиперу досталась Мануэлю Нойеру из той же «Баварии». За это звание также боролись вратарь «Ливерпуля» Алиссон и первый номер мадридского «Атлетико» Ян Облак.

Лучшим тренером года по версии ФИФА стал наставник «Ливерпуля» Юрген Клопп. Его соперниками были коуч «Лидс Юнайтед» Марсело Бьелса и тренер «Баварии» Ханс-Дитер Флик.

Символическая сборная 2020 года.

В символическую сборную 2020 года вошли: вратарь — Алиссон («Ливерпуль»), защитники — Вирджил ван Дейк и Трент Александер-Арнольд (оба «Ливерпуль»), Серхио Рамос («Реал Мадрид»), Альфонсо Дэвис («Бавария»), полузащитники — Йозуа Киммих («Бавария»), Кевин де Брюйне («Манчестер Сити»), Тиаго Алькантара («Бавария» / «Ливерпуль»), нападающие — Лионель Месси («Барселона»), Криштиану Роналду («Ювентус»), Роберт Левандовский («Бавария»).

Напомним, ранее издание France Football объявило, что из-за обстоятельств, вызванных пандемией COVID-19, в 2020 году «Золотой мяч» не будет вручен.