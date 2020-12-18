Насыщенная новогодняя программа в парке Tashkent City продолжается и набирает обороты. Танцевальные и шоу-программы, конкурсы и праздничные акции, а также аниматоры и красочные декорации подарят незабываемое новогоднее настроение.





18 декабря в 18:00 в парке Tashkent City состоится грандиозный концерт. В дополнение к танцевальным и юмористическим программам в основной части выступят звезды узбекского шоу-бизнеса с танцевальными хитами и яркими номерами.





Посетителей парка ждут хиты от ВИА «Мароканд», Джахонгира Позилжонова, группы «БРАВО» и других известных исполнителей.

Праздничный календарь парка богат и на другие события:

с 18 по 20 декабря — Дни сыра и пиццы;

с 21 по 23 декабря — Фестиваль подарков;

с 24 по 26 декабря — Сити-карнавал;

с 27 по 29 декабря — парад Дедов Морозов;

с 30 по 31 декабря — новогодняя концертная программа.

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Подробную информацию можно получить по телефону: (+998) 71−203−77−99.

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