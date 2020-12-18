Министерства народного образования и здравоохранения, а также Агентство по делам молодежи подписали с агентствами ООН (ЮНИСЕФ, ЮНФПА и УНП ООН) документ по реализации проекта «Инвестиции в устойчивое будущее Каракалпакстана посредством улучшения здоровья, питания, водоснабжения, санитарии, гигиены и самочувствия подростков и укрепления потенциала молодежи во время пандемии COVID-19 и после нее».

Как сообщили «Газете.uz» в ЮНИСЕФ, проект будет реализован в Кунградском, Бозатауском и Муйнакском районах Каракалпакстана в 2021—2022 годах. Бюджет проекта составляет 3,5 млн долларов. Финасирование будет обеспечиваться Многопартнерским трастовым фондом ООН по человеческой безопасности, основными донорами которого являются правительства Узбекистана, Европейского Союза и Финляндии.

В рамках этого проекта планируется улучшить инфраструктуру водоснабжения, санитарии и гигиены в 15 школах, провести саплементацию микронутриентами (дополнительный прием витаминов и минералов) учеников и повысить качество обучения здоровому образу жизни среди молодежи.

Кроме того, будет усовершенствована инфраструктура водоснабжения, санитарии и гигиены в 20 медицинских учреждениях, установлено телемедицинское и дополнительное лабораторное оборудование, а также усовершенствована система онлайн-обучения без отрыва от производства для медицинских работников.

Помимо этого, особое внимание в рамках проекта будет уделено обучению молодежи предпринимательским навыкам и начальному финансированию 40 инновационных социальных проектов в местных сообществах, добавили в ЮНИСЕФ.