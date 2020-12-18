Президент России Владимир Путин 17 декабря провёл ежегодную пресс-конференцию, которая из-за пандемии коронавируса прошла в гибридном формате: общение с журналистами проходило частично по видеосвязи, вопросы могли задать и обычные граждане. Главные заявления собрало издание РБК.

Об отравлении Навального

«Мы готовы к расследованию. Если у кого-то есть данные, что применялось химическое оружие, мы вас просим, дайте нам доказательства. Мы предлагали, чтобы наши специалисты выехали к коллегам или приезжайте к нам с биологическим материалом и официальным заключением».

«Что касается этого пациента берлинской клиники, мы прекрасно понимаем, что это такое (расследование The Insider, Bellingcat и CNN — ред.), это легализация материалов американских спецслужб. Это значит, что пациент берлинской клиники пользуется поддержкой спецслужб США. Но это же не значит, что его травить нужно. Ну если хотели бы, довели бы до конца. Трюк заключается в том, чтобы напасть на первых лиц и таким образом подтянуться до определённого уровня. Призываю все политические силы нашей страны руководствоваться интересами граждан».

О российской экономике в 2020 году

«Что значит год был плохой? Это как погода: погода — она и есть погода, так и год — и плюсы есть, и минусы, как в жизни всегда. Конечно, этот год связан с проблемой, которая у всех на устах, — это пандемия… Это локдауны, сокращение производства, сокращение перевозок, сокращение рабочих мест, падение доходов, все это имело место быть. Но мы встретили эти проблемы достойно и отчасти, может быть, получше, чем в других странах мира, которые по праву гордятся и устойчивостью своей экономики, и развитием своих социальных служб и системы здравоохранения. У нас падение ВВП 3,6%. Это меньше, чем практически во всех странах Европы, в США» — сообщил президент.

Он отметил также, всё, что делается по поддержке экономики, связано напрямую с поддержанием рабочих мест, уровень безработицы был в начале года 4,7%, сейчас безработица на уровне 6,3%.

Госдолг, по его данным, снизился на 10 млрд, международные резервы подросли.

О состоянии системы здравоохранения

«К таким масштабам, с которыми столкнулись, не готова оказалась ни одна система в мире, нет такой системы просто. По сравнению с тем, что в мире происходило, наша система оказалась более эффективной… В некоторых регионах сейчас сталкиваются с проблемой нехватки лекарств, но это не те проблемы, с которыми сталкивались вначале, это проблема логистики, а не производства. В начале пандемии мы не знали, что это такое и чем лечить. Россия входит в тройку мировых лидеров по тестированию. Лекарственные препараты отечественные начали производить в нужном количестве. Россия оказалась первой страной в мире, которая изобрела, скажем так, и начала производить вакцину».

О массовой вакцинации

«Всех призываю внимательно относиться к рекомендациям специалистов. Они говорят о том, что те вакцины, которые поступают в гражданский оборот, предусмотрены для граждан в определённой возрастной зоне и до таких, как я, не добрались. Пока вакцины не поставил, но сделаю, как только это станет возможно. Необходимо иметь некоторый разбег между различными прививками: грипп и коронавирус. Кто-то говорит, разница в две недели, кто-то — в четыре. Третье — про массовую вакцинацию. Считаю, что это нужно делать. Это говорят не только наши вирусологи, но и коллеги практически во всем мире. Один из путей преодоления пандемии — массовая вакцинация. Она должна создать общенациональный иммунитет. Наша вакцина эффективная и безопасная. Прежде всего наша задача — провести вакцинацию внутри России. У нас до сих пор не хватает „железа“, оборудования для производства. Это будет наращиваться. Ничто не мешает производить вакцину на площадках других государств. Это даже улучшит качество вакцины».





Об отношениях с Западом

«Я чувствую ответственность за то, что происходит с Россией и её народом, и буду делать все в её интересах. В Косово парламент принял решение, и вы все это проглотили и сказали, что это демократично. В Крыму проголосовали, но вам это не нравится. За что вводите санкции против крымчан? Если это аннексия, то за что же их наказывать? Если это не аннексия, то надо признать, что это демократия. По сравнению с вами (Западом — ред.) мы белые и пушистые. Вы не выполнили своих обещаний. Было две волны расширения НАТО. Военная инфраструктура НАТО приближается к нашим границам. Почему вы считаете, что мы придурки, что мы не можем анализировать элементарные вещи? Мы вынуждены реагировать».

О санкциях против Рамзана Кадырова

«Рамзан Ахматович защищает интересы не только Чечни, но и всей страны. Это одна из целей наших оппонентов из-за рубежа. Рамзан Ахматович относится к этому философски. Мои сотрудники, соратники даже обижаются на партнеров: если против них нет санкций, это даже унизительно. Россия самодостаточная страна, чеченский народ тоже. Чечня развивается, несмотря на тяжелые раны 1990-х годов. Я знаю Рамзана Ахматовича хорошо, вся его жизнь посвящена Чечне. Уверен, что вся Чечня будет выглядеть, как сегодня выглядит Грозный».





О протестах в Беларуси

«Нужно дать белорусскому народу возможность внутри разобраться. Здесь хотелось бы добиться одного — „без вмешательства извне“. Сейчас это вмешательство имеет место быть, поддержка оппозиции из-за границы. Это должно созреть внутри общества, все, что вброшено извне, работает как взрывное устройство и не помогает никогда. Надо набраться терпения, помогать политическим силам не конфликтовать друг с другом, а направить силы на диалог».

О поправках к Конституции и обнулении президентских сроков

«Фундаментальные основы остались без изменений, и это очень важно. [Конституция 1993 года] сыграла стабилизирующую роль, помогла восстановить гражданский мир и создала политическую базу для развития. Но сейчас у нас другая ситуация, и в соответствии с этой ситуации мы должны были поменять, внести поправки в Основной закон. Мы провели всероссийское голосование по этому вопросу, это по факту был референдум. Хочу выразить благодарность тем, кто поддержал поправки».

На вопрос о возможности его участия в президентских выборах 2024 года Владимир Путин ответил: «У меня есть универсальное правило: надо понимать, пойдёт это на благо страны или нет. Если пойдёт, то это того стоило… Формально разрешение есть от народа, делать это или не делать, — посмотрю».