Хоким Ташкента Джахонгир Артыкходжаев перед началом молодежного форума в столице прокомментировал установление платного входа в Tashkent City в праздничные дни, сообщает Rost 24.

По его словам, с официальным заявлением позже выступит сама дирекция международного делового центра. В то же время хоким добавил, что платный вход является «самым актуальным» способом содержания парка.

«Потому что там высажено столько деревьев, тратится столько энергии… Было потрачено достаточно много [для строительства Tashkent City]. Сложно содержать все это. В течение месяца для его содержания уходит 900 млн сумов, а дневная работа каждого фонтана обходится в 1 млн сумов», — сообщил градоначальник.

По его словам, парк не финансируется из бюджета. «Бюджет формируется за счет налогоплательщиков. У людей справедливо могут возникнуть вопросы: „Почему, если я не захожу туда, вы даете деньги из налогов, которые плачу?“. Поэтому, мне кажется, везде актуальнее всего, если [парк] будет сам себя обеспечивать», — сказал Джахонгир Артыкходжаев.

По поводу ситуации также высказался директор дирекции Tashkent City Бахром Ризаев. Он указал, что дирекция Tashkent City — это хозяйствующий субъект, который должен покрывать расходы при реализации проекта.

«Мы сами финансируем себя. Поэтому, исходя из ситуации, когда в течение года мы осуществляли деятельность в Tashkent City, не взимали никакой платы за это, у нас есть определенные расходы. Мы должны покрывать расходы. Исходя из этого, мы приняли решение на предновогодние и новогодние праздники, как и во многих парках Ташкента, взимать плату за вход», — сообщил Бахром Ризаев.

Напомним, с 17 декабря 2020 года по 10 января 2021 года вход в Tashkent City стал платным.