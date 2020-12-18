Хоким Ташкента Джахонгир Артыкходжаев перед началом молодежного форума в столице прокомментировал установление платного входа в Tashkent City в праздничные дни, сообщает Rost 24.
По его словам, с официальным заявлением позже выступит сама дирекция международного делового центра. В то же время хоким добавил, что платный вход является «самым актуальным» способом содержания парка.
«Потому что там высажено столько деревьев, тратится столько энергии… Было потрачено достаточно много [для строительства Tashkent City]. Сложно содержать все это. В течение месяца для его содержания уходит 900 млн сумов, а дневная работа каждого фонтана обходится в 1 млн сумов», — сообщил градоначальник.
По его словам, парк не финансируется из бюджета. «Бюджет формируется за счет налогоплательщиков. У людей справедливо могут возникнуть вопросы: „Почему, если я не захожу туда, вы даете деньги из налогов, которые плачу?“. Поэтому, мне кажется, везде актуальнее всего, если [парк] будет сам себя обеспечивать», — сказал Джахонгир Артыкходжаев.
По поводу ситуации также высказался директор дирекции Tashkent City Бахром Ризаев. Он указал, что дирекция Tashkent City — это хозяйствующий субъект, который должен покрывать расходы при реализации проекта.
«Мы сами финансируем себя. Поэтому, исходя из ситуации, когда в течение года мы осуществляли деятельность в Tashkent City, не взимали никакой платы за это, у нас есть определенные расходы. Мы должны покрывать расходы. Исходя из этого, мы приняли решение на предновогодние и новогодние праздники, как и во многих парках Ташкента, взимать плату за вход», — сообщил Бахром Ризаев.
Напомним, с 17 декабря 2020 года по 10 января 2021 года вход в Tashkent City стал платным.
Artem Tom
Судя по состоянию дорог и инфраструктуры в спальных районах, на их содержание тоже не выделяется средств из бюджета. Может, сделаем вход на Чиланзар / Юнус-Абад и 40-лет Победы тоже платным? Вдруг, это поможет мэрии починить дороги и парки и там?
Timur Kim
А они хотели еще и из госбюджета денег взять под это?
Надо же как интересно.
Земля вроде у нас государственная и препятствовать проходу незаконно..
Бахтияр
А что сразу за воздух тоже берите плату, а то люди бесплатно дышат.. непорядок. построили на бюджетные деньги народа парк, который впрочем не нужен, наварились крупно, а теперь кто должен содержать бесплатно? Кто заработал на нём пусть тот содержит его. А то как проводить банкет за полтора миллиарда хокимиятом, оплатили частнику которому принадлежит здание находящееся в сити, а как для народа, нет надо за деньги, так ведь парк строился на народные деньги.. но не для..
Вазген Ксеракопян
Ооо как. Деревья, фонтаны, затраты. А деревья, скверы и парки по Ташкенту рубить можно? А ну да, не вы же их сажали. Их же сажали во времена проклятого строя.
Hurshid Maksumov
всю жизнь общественные места содержались за счёт средств государства, тогда если мы все будем оплачивать содержание этого места, необходимо разделить на всех доход от аренды, от продажи недвижимости….
Munavar Shukurova
Парки это достоянии народа ст 55 Конституции и должны быть бес платными. Пусть Артыкходжаев не продает наши парки оставшиеся после Союза в закладке кторых он не учавствовал. Деревья сажали наши предки, каждая организация принимала участие в высадке деревьев.
Muhamedova Galina
Кто платит-тот заказывает музыку. Все правильно
Ilhom babajanov
В день 5 тысяч человек заходить в парк 100 миллион в день а содержит такой парк обходиться 900 миллионов вот считайте сколько он в месяц в наваре
Лара Фаргулина
Очень хороший человек он. Честный.
Always The Truth
Никто не просил вас строить это “архитектурное чудо“. Даже Центральный Парк Нью-Йорка котрый в 100 раз больше по площади и красивее, является бесплатным. Парки не должны быть платными. Если не справляетесь со своими обязанностями, не надо тратить миллиарды народных денег и мучить народ, освободите свое место.
Шухрат Михраев
Придомовые территории многоквартирных домов тоже не содержаться за средства из гос. бюджета.
Давайте и жителям разрешим взимать плату за пользование их придомовыми территориями?
Kos
Хотя бы вход в подъезд и вход в дом бесплатный.. Спасибо и дай бог вам всем здоровья.
Рустам Умаров
Правильно, -надо всем паркам сити перейти на хозрасчёт. А то что такое Сити без доходов? Надо делать во всё ДЕНЬГИ!
евгений анатольевич
Типа я не я корова не моя? Если уж построили парк для народа, будьте добры сами его содержать, а нет, так и нечего было начинать стройку
K Alex
У наших миллиардеров не хватает денег на содержание парка? Или жаба душит?