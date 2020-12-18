Министерство занятости и трудовых отношений Узбекистана выступило с заявлением о протесте женщин в Нукусе, которые перекрывали улицу из-за невыплаты заработных плат за общественные работы.
По информации Минтруда, в ноябре для поддержки занятости трудоспособных граждан из семей, внесённых в «железную» и «женскую» тетради, 1184 безработных женщин в Нукусе были привлечены к общественным работам по заказу махаллей. В общей сложности им рассчитали 817 млн сумов заработной платы.
Согласно действующему порядку, как отметили в министерстве, средства из Фонда общественных работ выделяются только после того, как заказчик-работодатель предоставляет для рассмотрения акт о выполненных общественных работах и ведомость (табель), подтверждающую участие в общественных работах, в центры содействия занятости населения.
К настоящему времени гражданам выплачено 226 млн сумов, остальные 591 млн сумов будут полностью выплачены Нукусским городским центром содействия занятости населения 18 декабря, уточнили в Минтруда.
По окончанию проверок в отношении виновных лиц будут приняты дисциплинарные меры, отметили в министерстве. Информация о полной выплате заработных плат будет предоставлена дополнительно.
Vladimir Lee
Вывод: министерство не знает и не понимает, что у них творится на местах.
Уктам Хикматов
А дисциплинарные меры ну извинились и ладно точто людей более полугода водила за нос это нормально это РУз здесь не народ здесь чиновник прав он святое его трогать нельзя ну максимум лишить премии ну или изменить и дальше игнорировать заявление и требование людей! Класс еще удивляются почему мозги утикают! Вот по этой причине все бегут! Один министр просит баллонами газа запастись другой народ обзывает недопотриотами за отмену монополии GM! таки живем с машинами за 15 тысяч долларов которые морально устарели а собрали их на коленках и приходим домой и мерзним и сжигаем свет и прогорают провода от нагрузок!
Анжела Мельникова
Неужели чтобы добиться справедливости, нужно выходить на массовую демонстрацию, и привлекать внимание общественность? Когда уже простые люди, смогут тихо и мирно получать деньги за выполненную работу, и ни с кем не конфликтовать? Все Центры содействия занятости, нужно регулярно проверять, возможно тогда, они научатся работать.
Фарангиз
Позорише! Вынуждают людей идти на крайние меры, а потом пытаются как то оправдаться.