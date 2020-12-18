Министерство занятости и трудовых отношений Узбекистана выступило с заявлением о протесте женщин в Нукусе, которые перекрывали улицу из-за невыплаты заработных плат за общественные работы.

По информации Минтруда, в ноябре для поддержки занятости трудоспособных граждан из семей, внесённых в «железную» и «женскую» тетради, 1184 безработных женщин в Нукусе были привлечены к общественным работам по заказу махаллей. В общей сложности им рассчитали 817 млн сумов заработной платы.

Согласно действующему порядку, как отметили в министерстве, средства из Фонда общественных работ выделяются только после того, как заказчик-работодатель предоставляет для рассмотрения акт о выполненных общественных работах и ведомость (табель), подтверждающую участие в общественных работах, в центры содействия занятости населения.

К настоящему времени гражданам выплачено 226 млн сумов, остальные 591 млн сумов будут полностью выплачены Нукусским городским центром содействия занятости населения 18 декабря, уточнили в Минтруда.

По окончанию проверок в отношении виновных лиц будут приняты дисциплинарные меры, отметили в министерстве. Информация о полной выплате заработных плат будет предоставлена дополнительно.