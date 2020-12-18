В пятницу, 18 декабря, по всей территории Узбекистана преобладает солнечная погода. Температура близка к климатической норме — воздух прогрелся до +5…+10 градусов, по югу местами до +13, сообщила пресс-служба Узгидромета.

Вынос теплого воздуха местами будет сопровождаться усилением ветра, отметили синоптики. Теплая и преимущественно солнечная погода сохранится и в горных районах Узбекистана, температура в горах будет в пределах 0…+5 градусов.

«В выходные дни зима вновь заявит свои права, — подчеркнули в Узгидромете. — Вторжение холодного и влажного воздуха с южных районов России вызовет ухудшение погоды по всему Узбекистану».

По северу страны небольшие осадки в виде снега начнутся в ночь с пятницы на субботу. Постепенно непогода распространится на всю территорию. Повсеместно пройдут осадки в виде дождя с переходом в снег. Местами ожидается усиление ветра до 15−20 м/с. Лишь в регионах Ферганской долины в субботу в течение всего дня будет наблюдаться облачная, но сухая погода.

В воскресенье по западным районам осадки прекратятся, по Ташкентской, Самаркандской, Джизакской, Сырдарьинской и Кашкадарьинской областям выпадение снега продолжится до второй половины дня и лишь по крайнему югу и в Ферганской долине осадки сохранятся в течение всего дня.

Температура воздуха к воскресенью понизится до −2…+3 градусов.