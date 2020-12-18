Правительство Узбекистана постановлением от 17 декабря отменило требование включения ближнего света фар или дневных ходовых огней (ДХО), либо противотуманных фар на движущихся автомототранспортных средствах. Об этом сообщила пресс-служба ГУБДД МВД.

Нововведение должно было вступить в силу с 1 января 2021 года. Дополнение об этом было внесено в Правила дорожного движения в апреле 2019 года. Однако из-за широкого недовольства водителей менее чем через два месяца вступление в силу правила для автомобилей, не оснащенных автоматическими ДХО, было отложено до 2021 года.

В сообщении ГУБДД говорится, что решение пересмотрено с учётом мнений широкой общественности.

Ещё весной прошлого года депутаты заявляли, что постановление правительства было недоработано, а его внедрения было очень поспешным. Депутат Законодательной палаты Расул Кушербаев на днях сообщал, что группа депутатов направила очередной запрос в Кабинет министров и МВД об отмене нового требования для автомобилей, не имеющих ДХО.

Напомним, использование ближнего света фар в светлое время суток остается обязательным: