Еще недавно хорошим способом для просмотра разных фильмов вместе с друзьями считался совместный поход в большой кинотеатр. Времена меняются вместе с привычками. Поэтому многие стали задумываться о том, как превратить свои гостиные комнаты в домашние кинотеатры.

Интересное предложение от компании LG Electronics может открыть мир кино прямо дома. Особенный по своим возможностям телевизор LG OLED TV прекрасно справляется с функцией домашнего кинотеатра. Его ультракачественный экран создает завораживающее впечатление от просмотра любого фильма.

Обычная технология подсветки в экранах LED-телевизоров не способна полностью передать всю глубину детализации картинки. А широкие 88-дюймовые LG OLED TV, оснащенные революционной технологией с 100 млн самосветящихся пикселей на экране, способны решить эту важную проблему.

Сама технология самоподсвечивающихся пикселей обеспечивает превосходную контрастность и оптимальный черный цвет в ультракачестве формата 8K. Это является оптимальным решением для домашних кинотеатров. Такая технология рождает эффект свежести и новизны от просмотра любимых фильмов и телесериалов.





Для домашнего кинотеатра важен угол обзора и размер экрана. В какой бы части помещения человек не находится, телевизор LG OLED TV приковывает к себе внимание своей суперреалистичной выдачей любого контента. Все благодаря разрешению формата 8K (7680×4320).

Мерцание и цветопередача оптимально сбалансированы и комфортны для глаза. У такого грандиозного экрана сможет разместиться большая компания друзей и близких — как раз то, что нужно для домашнего кинотеатра.

Для полного погружения в мир кино можно переключиться в «Режиссерский режим». Он дезактивирует эффекты сглаживания и усиления резкости изображения, возвращая оригинальные в фильме соотношения сторон, цвета и изначальную частоту обновления кадра — так, как это было задумано режиссером. Данную функцию легко запустить в меню телевизора или простой голосовой командой через пульт с эргономичным дизайном Magic Remote, на котором доступны все возможности телевизора LG OLED TV.

Каждый телевизор LG OLED TV оснащен интеллектуальной технологией Dolby Vision IQ. Она в автоматическом режиме обеспечивает однородность в яркости и резкости картинки независимо от внешнего фактора (света в помещении).

Дополнительно к борьбе с другими внешними факторами, мешающими просмотру, Dolby Vision работает вместе со специальной технологией Dolby Atmos. Она подавляет любые лишние шумы. Также есть возможность подключения мощных саундбаров и портативных Bluetooth колонок XBOOM Go от LG для большего погружения в завораживающий мир кино.

При выборе телевизора для домашнего кинотеатра стоит помнить, что качество телевизионного формата всегда бывает неоднородным. От этого страдает качество картинки на экране. И чтобы решить данную проблему, телевизоры LG OLED TV оснащены интеллектуальными процессами α9 третьего поколения.

Благодаря алгоритмам глубинного обучения они способны в прямом режиме преобразовывать телевизионный формат и любой другой некачественный контент в киноформат с высокой детализацией и богатым насыщенным звуком. Следовательно, больше не возникнет необходимости в покупке дополнительного оборудования для превращения гостиной комнаты в домашний кинотеатр. Телевизор LG OLED TV обладает всеми нужными и необходимыми функциями и возможностями для этого.

Еще одна важная особенность телевизора LG OLED TV — возможность подключения к системе умного дома от компании LG ThinQ AI. Благодаря этой технологии телевизор способен легко трансформироваться в центр управления всеми системами умного дома, девайсами и бытовой техникой. Кроме того, ThinQ AI поможет в поиске нужных фильмов, порекомендует хорошую музыку. Это инновационно, удобно и просто.

Телевизор LG OLED TV — это универсальная мультимедийная система для семейного досуга и приятного времяпрепровождения вместе с друзьями. За просмотром любимых фильмов и телесериалов каждый сможет открыть богатый мир кино прямо у себя дома. LG OLED TV — это важное решение для создания собственного домашнего кинотеатра.

Данные модели телевизоров OLED можно приобрести в сети магазинов MEDIAPARK.

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