Ботир Озодович Саидов назначен заместителем хокима Хорезмской области по вопросам развития туризма и спорта. Об этом сообщили в пресс-службе областной администрации.

Ботир Саидов родился в 1975 году в Багатском районе. В 1997 году окончил Ургенчский государственный университет, в 2006 году — Академию государственного и общественного строительства при президенте Узбекистана. Специальность — агробизнес, основы и принципы рыночной экономики.

До этого Ботир Саидов руководил комплексом мониторинга активов и управления проблемными активами Народного банка Узбекистана.

Мурадбек Давлатов.

Кроме того, сообщается об утверждении нового хокима Ханкинского района. Им стал Мурадбек Сапарбоевич Давлатов, работавший начальником управления финансов регионов Министерства финансов.

Ранее сообщалось, что предыдущий заместитель хокима Хорезмской области по вопросам развития туризма и спорта Темур Давлетов утвержден хокимом Хивы. Кроме того, хоким Багатского района Ойбек Холбоев стал хокимом Ургенча, и. о. хокима Багатского района утвержден Шавкат Яхшибаев, начальник управления культуры и отдыха населения хокимията области.

Напомним, на прошлой неделе Хорезмскую область посещал президент Шавкат Мирзиёев.