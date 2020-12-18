Сеть магазинов бытовой техники и электроники idea подготовила специальный новогодний праздничный набор — телевизор, смартфон и пылесос — за 399 тысяч сумов в месяц.
Также покупателей ждут:
- специальные новогодние цены;
- суперпредложения и подарки;
- рассрочка на 12 месяцев без первоначального взноса.
Для оформления рассрочки требуется минимальный пакет документов:
- паспорт;
- пластиковая карта Uzcard или HUMO. Срок использования карты должен быть не меньше трех месяцев с беспрерывными ежемесячными поступлениями заработной платы не менее 1 млн сумов.
При успешном прохождении скоринга покупатель моментально получает товар.
Рассрочка выдается жителям Ташкента и Ташкентской области. Лица, прописанные в других областях, но работающие в Ташкенте, могут оформить рассрочку при предоставлении подтверждения трудоустройства в столице.
Для жителей других регионов также есть возможность приобрести товар в рассрочку по некоторым условиям. Их можно найти по ссылке.
Дополнительную информацию можно получить по телефону: (+998) 71−230−77−99 и по ссылке.
Сайт: ideastore.uz
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