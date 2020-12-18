Сеть магазинов бытовой техники и электроники idea подготовила специальный новогодний праздничный набор — телевизор, смартфон и пылесос — за 399 тысяч сумов в месяц.

Также покупателей ждут:

специальные новогодние цены;

суперпредложения и подарки;

рассрочка на 12 месяцев без первоначального взноса.

Для оформления рассрочки требуется минимальный пакет документов:

паспорт;

пластиковая карта Uzcard или HUMO. Срок использования карты должен быть не меньше трех месяцев с беспрерывными ежемесячными поступлениями заработной платы не менее 1 млн сумов.

При успешном прохождении скоринга покупатель моментально получает товар.

Рассрочка выдается жителям Ташкента и Ташкентской области. Лица, прописанные в других областях, но работающие в Ташкенте, могут оформить рассрочку при предоставлении подтверждения трудоустройства в столице.

Для жителей других регионов также есть возможность приобрести товар в рассрочку по некоторым условиям. Их можно найти по ссылке.

Дополнительную информацию можно получить по телефону: (+998) 71−230−77−99 и по ссылке.

Сайт: ideastore.uz

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