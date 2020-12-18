Правительство Узбекистана выбрало компанию Nephroplus победителем международного тендера по выбору частного партнёра для предоставления диализных услуг, сообщили «Газете.uz» в пресс-службе Международной финансовой корпорации (IFC).

Компания выиграла тендер на финансирование, строительство, оснащение, обучение персонала и управление четырьмя диализными клиниками в Ташкенте, Каракалпакстане и Хорезмской области для оказания услуг более 1000 пациентам.

«Подобное первое в своём роде ГЧП поможет модернизировать медицинские услуги и расширить доступ к качественному диализному лечению для пациентов по всей стране», — отметил министр финансов Тимур Ишметов.

В рамках проекта будет впервые запущена практика перитонеального диализа в сельских районах. Этот способ позволяет пациентам получать диализное лечение у себя дома, сокращая время в пути и расходы семьи. Таким образом, доступ к диализной терапии будет распространен на сельские и отдаленные районы

Ожидается, что соглашение о ГЧП будет подписано в течение 30 дней.

О тендере

IFC и Всемирный банк помогли Министерству здравоохранения обновить стандарты диализной терапии в соответствии с международными требованиями.

Впервые в Узбекистане и в Центральной Азии государство использовало электронную платформу для получения заявок и проведения тендера. С тендерными предложениями вышли три крупнейшие мировые диализные компании. Лучшее финансовое предложение было сделано компанией Nephroplus.

Минфин и Минздрав также заключили два новых консультативных соглашения с IFC по проекту финансирования, строительства, оснащения и содержания новой многопрофильной больницы, а также по проекту финансирования, строительства, оснащения, найма и обучения медицинского персонала и предоставления услуг лучевой терапии онкологическим больным в трёх областях Узбекистана.

Nephroplus — крупнейшая сеть диализных центров Индии. Компания была основана в 2010 году.