Закон «О государственном бюджете на 2021 год» утвержден на пленарном заседании Сената Олий Мажлиса Узбекистана.

В соответствии с документом, доходную часть бюджета планируется обеспечить в размере 21,3% к ВВП, или 147,2 трлн сумов, расходную — в 24% к ВВП, или 165,8 трлн сумов. Дефицит бюджета, таким образом, утвержден в размере 2,7% ВВП, или 18,6 трлн сумов.

Параметры госбюджета на 2021 год одобрены с учетом планируемого в будущем году роста ВВП на 5,1% по сравнению с 2020 годом, инфляции — на 9−10%, производства промышленной продукции — 5,8%, сельскохозяйственной продукции — на 2,7%.

Министр финансов Тимур Ишметов представляет сенаторам госбюджет-2021.

«Основные направления и показатели макроэкономической политики формируются исходя из предположений, что коронавирусная пандемия продолжится и в следующем году», — отмечается в сообщении пресс-службы Сената.

Госбюджет на 2020 год был одобрен с дефицитом в размере 0,5% ВВП, или 3,4 трлн сумов. Доходную часть планировалось обеспечить в размере 20% к ВВП, или 128,46 трлн сумов, расходы — 20,5% к ВВП, или 131,1 трлн сумов. Однако в связи с ростом расходов в условиях пандемии коронавируса параметры бюджета были пересмотрены: его дефицит в этом году прогнозируется в 3,3% ВВП, или 19,7 трлн сумов.