По данным Фонда гарантирования выплат ОСГОВТС по итогам 11 месяцев 2020 года страховая компания «Узбекинвест» заняла первую строку

в республике по сбору страховых премий, принятых обязательств и количеству оформленных полисов.

Расширение деятельности по страхованию автогражданской ответственности обеспечило охват компанией «Узбекинвест» 18% национального рынка. Это позволило подняться с четвертой позиции на первую среди всех страховых компаний в данном ключевом сегменте страхования.

Согласно отчету Фонда гарантирования выплат по ОСГОВТС, при общем росте рынка автострахования на 110,9% «Узбекинвест» собрал страховых премий на сумму более 28 млрд сумов. Это на 182.2% больше по сравнению с аналогичным периодом 2019 года.

Согласно отчету Фонда гарантирования выплат по ОСГОВТС, при общем росте объема рынка автострахования по сбору страховых премий на 110,9% рост данного показателя «Узбекинвест» по сравнению с аналогичным периодом 2019 года составил 182.2%. При этом сумма поступивших страховых премий составила более 28 млрд сумов.

Компания обеспечила страховой защитой 521,3 тысячи автовладельцев, что в 1,7 раза больше, чем в 2019 году.

В течение 11 месяцев 2020 года страховая компания «Узбекинвест» рассмотрела 1056 случаев ДТП и возместила ущерб на сумму более 6,4 млрд сумов. Это в 3,6 раза больше, чем за 2019 год.

Для завоевания позиции ведущей компании на отечественном рынке ОСГОВТС компания «Узбекинвест» реализовала ряд масштабных и инновационных мероприятий. В частности, особое внимание было уделено развитию региональной сети, особенно в сельской местности. В крупных городах и отдаленных районах республики были открыты страховые отделения. Это улучшило доступность покупки страховых полисов. По всему Узбекистану функционируют 211 страховых отделения и 697 точек продаж.

В рамках создания дополнительных удобств при оформлении полисов обязательного автострахования в августе 2020 года «Узбекинвест» внедрил мобильное приложение. В нем можно оформлять и продлевать все виды страховых услуг с бесплатной доставкой в любую точку страны.

Для любителей онлайн-покупок «Узбекинвест» оптимизирует свой интернет-магазин страховых услуг. В 2020 году 12,37 тысячи клиента оформили полисы через интернет-магазин и мобильное приложение компании.

Еще одним ключевым механизмом завоевания рынка ОСГОВТС стало кардинальное преобразование и улучшение деятельности службы «Узбекинвест Ассистанс». Она помогает автовладельцам, оформившим обязательные и добровольные виды автострахования, при ДТП.

С начала 2020 года аварийные комиссары службы «Узбекинвест Ассистанс» осуществили более 800 выездов на места ДТП в целях урегулирования страховых случаев и выплаты страховых возмещений. Кроме того, всем участникам и пострадавшим лицам оказывается психологическая и техническая помощь.

«Узбекинвест» продолжит реализацию необходимых мер в рамках сохранения ведущих позиций на рынке обязательного автострахования

и повышения лояльности клиентов.

В 2021 году компания планирует внедрить специальную бонусную систему и продолжить совершенствование виртуальных страховых услуг. Еще одним ключевым направлением «Узбекинвест» станет популяризация и продвижение инновационного добровольного страхования автомобилей «КАСКО 2.0» в Ташкенте и других регионах республики.

Круглосуточный call-центр: (+998) 71−207−60−00.

Мобильное приложение «Узбекинвест» можно скачать в AppStore и Play Market.

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