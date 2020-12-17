Проект «Инвестиции в устойчивое будущее Каракалпакстана посредством улучшения здоровья, питания, водоснабжения, санитарии, гигиены и самочувствия подростков и укрепления потенциала молодежи во время пандемии» на сумму 3,5 млн долларов реализует ЮНИСЕФ совместно с министерствами народного образования и здравоохранения Узбекистана, а также Агентством по делам молодежи, сообщила пресс-служба МНО.

Условия водоснабжения, санитарии и гигиены планируется улучшить в 15 школах. Кроме того, в рамках проекта повысят осведомленность о правилах личной гигиены в целях сокращения распространения инфекционных заболеваний.

В результате реализации проекта, как ожидается, школы будут располагать достаточным количеством отдельных туалетов для мальчиков и девочек, которые обеспечивают личное пространство и безопасность для пользователей. Будут созданы условия для мытья рук и системы безопасного вывоза мусора.