Утром 17 декабря в Нукусе (Каракалпакстан) женщины перекрыли улицу из-за невыплаты зарплат за общественные работы летом во время карантина, сообщило издание Makan.uz.
Кадр видео. Источник: Makan.uz
Как рассказали «Газете.uz» источники в Нукусе, женщины вышли на один из центральных перекрестков — улицы А. Досназарова и М. Жуманазарова — и встали напротив городского центра содействия занятости населения. Позже их приняли в хокимияте города.
Фото: Яндекс.Карты.
Makan.uz, опубликовавшее фотографию с места события, сообщило, что издание просили удалить снимок.
Ранее жители махалли в Андижане и двух районах Бухарской области перекрывали дороги с требованием решить проблемы с поставкой электричества и газа.