Утром 17 декабря в Нукусе (Каракалпакстан) женщины перекрыли улицу из-за невыплаты зарплат за общественные работы летом во время карантина, сообщило издание Makan.uz.

Кадр видео. Источник: Makan.uz

Как рассказали «Газете.uz» источники в Нукусе, женщины вышли на один из центральных перекрестков — улицы А. Досназарова и М. Жуманазарова — и встали напротив городского центра содействия занятости населения. Позже их приняли в хокимияте города.

Фото: Яндекс.Карты.

Makan.uz, опубликовавшее фотографию с места события, сообщило, что издание просили удалить снимок.

Ранее жители махалли в Андижане и двух районах Бухарской области перекрывали дороги с требованием решить проблемы с поставкой электричества и газа.