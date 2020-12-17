Пользоваться всеми преимуществами мобильной связи и выиграть при этом крупные призы — такую возможность для своих абонентов ежегодно предоставляет мобильный оператор Mobiuz. При этом с каждым годом количество и объемы разыгрываемых призов увеличиваются, даря победу все большему числу участников.

Очередная акция оператора запущена в честь шестилетия деятельности компании на рынке мобильной связи и в преддверии Нового года. «Счастливые миллионы с Mobiuz» — это возможность выиграть до 350 млн сумов, копя шансы на победу с 10 декабря 2020 года по 10 февраля 2021 года.

Исходя из опыта проведения розыгрышей, Mobiuz максимально упростил условия акции. Чтобы стать участником, нужно всего лишь:

быть или стать абонентом компании — пользоваться любыми тарифными планами для физических лиц;

активировать специальный интернет-пакет 5555 МБ (*102*5555#) стоимостью 35 тысяч сумов.

Каждый активированный пакет равен одному шансу. Абоненты могут активировать бесконечное число пакетов, увеличивая свои возможности на победу. Отслеживать их можно по USSD-команде *161#. После 10 февраля каждому шансу абонента будет присвоен уникальный ID-код. Информацию об этом участник акции получит в виде SMS-сообщения.

Победителями акции «Счастливые миллионы с Mobiuz» станут 113 абонентов. В Каракалпакстане, Ташкенте и в каждой из 12 областей будут разыгрываться по 8 денежных призов — от 1 млн сумов до 50 млн сумов. Главный приз в размере 350 млн сумов будет разыгран среди всех участников акции.

«„Счастливые миллионы с Mobiuz“ — это очередной крупный проект мобильного оператора. Благодаря этой акции абоненты смогут выиграть крупные денежные призы и осуществить свои давние мечты. Информацию о дате и месте проведения церемонии определения победителей мобильный оператор обнародует позже», — подчеркнул Сардор Таджиев, официальный представитель по связям с общественностью Mobiuz.

Подробную информацию об акции «Счастливые миллионы с Mobiuz» можно найти по ссылке.

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