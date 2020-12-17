В Ташкенте и Ташкентской области при получении взяток задержаны должностные лица районного и городского хокимиятов, обещавшие гражданам оформление земельных участков, сообщили в эфире телеканала «Узбекистан 24».

В ходе оперативных мероприятий, проведенных Департаментом по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре и СГБ, было установлено, что в Ташкенте сотрудник районной администрации (какой именно — в репортаже не уточняется) обещал предпринимателю из Навои оформить решение хокима города по выделению в столице 16 соток земли.

За каждую сотку мужчина потребовал по 22 тысячи долларов (всего 352 тысячи долларов) и был задержан с поличным при получении 35 тысяч долларов из оговоренной суммы.

Похожий случай произошел в Ташкентской области, где представитель городского хокимията (не указывается, какого) требовал от местного жителя 15 тысяч долларов за содействие в выделении 15 соток земли на территории города. Чиновник был задержан при получении 4500 долларов. Позже стало известно, что за оформление предварительных документов сотрудник хокимията успел получить еще 5500 долларов.

В Бостанлыкском районе при получении 80 тысяч долларов был задержан четырежды судимый гражданин, обещавший через своих знакомых в районном хокимияте добиться оформления 1 га земли в поселке Ходжикент. В общей сложности мужчина требовал 160 тысяч долларов.

Уточняется, что земельный участок был оформлен для организации дехканского хозяйства на двух его родственников, которые сопровождали его при получении денег.

По данным фактам возбуждены уголовные дела по соответствующим статьям Уголовного кодекса Узбекистана.