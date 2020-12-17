Продолжающаяся эпидемия коронавируса оказала значительное влияние на работу многих компаний по всему миру, включая Узбекистан. Предприятия, в частности малый и средний бизнес, столкнулись с рядом сложностей, включая безопасность учреждения и данных, а также с поиском клиентов и информированием их новостями. Для решения этих задач телекоммуникационные компании разрабатывают удобные услуги.

East Telecom — один из ведущих телекоммуникационных операторов, успешно работающий на рынке Узбекистана более 15 лет, также предоставляет широкий комплекс услуг для всех типов бизнеса.





Надежный дата-центр в формате 24/7/365

East Telecom предлагает сэкономить время и место в офисе для размещения серверного и сетевого оборудования. Также компания предоставляет сервисы для обеспечения бесперебойной работы, включая защиту от сбоя электричества, короткого замыкания или перегрева в своем специализированном дата-центре.

Надежность. Многолетняя репутация компании служит гарантом качественного предоставления услуг, в отличие от новичков на рынке и небольших дата-центров. Круглосуточный мониторинг и поддержка дают возможность оперативного устранения возможных неполадок.

Техническая оснащенность. Инфраструктура дата-центра построена на оборудовании ведущего мирового телеком-производителя — Juniper Networks. Он обеспечен специальным охлаждением и дизель-генераторами, поэтому оборудование не перегреется и будет всегда в онлайне, даже если надолго пропадет электричество.

Комплексный подход. Дата-центр предлагает гибкий подход к задачам каждого клиента. Для любой услуги дата-центра есть возможность подключения к интернету. Не придется искать отдельного оператора связи: весь спектр услуг и техническую поддержку можно получить в формате «единого окна».





Круглосуточный контакт-центр

Деятельность многих компаний зачастую связана с качественной работой колл-центра для обработки обращений клиентов. East Telecom предлагает бизнесу сэкономить на дорогом оборудовании, настройке системы, а также на обучении и менеджменте сотрудников. В компании действует профессиональный контакт-центр с опытными операторами, владеющими различными языками, которых не придется обучать.

Быстрое подключение. Небольшие проекты можно запустить уже за три дня, сложные — от недели. Квалифицированные специалисты помогут разработать скрипты общения, подберут нужное количество операторов.

Выгодные тарифы. Тарифная политика подстроена под нужды любого бизнеса. Также можно создавать индивидуальные тарифы по запросу.

Производительное оборудование. Современное оборудование центра позволяет принимать до 10 тысяч входящих и исходящих звонков в день. Есть возможность подключения голосового меню IVR, хранения записей звонков.





Многопрофильный SMS-центр для массовой рассылки сообщений

East Telecom предоставляет услугу SMS-шлюза для моментальной или запланированной рассылки сообщений со своевременной доставкой получателю.

Производительность и безопасность. Высокая пропускная способность позволяет отправлять до 2 тысяч SMS в секунду. Оборудование размещено в надежном дата-центре East Telecom, что гарантирует безопасность и доступность сервиса тогда, когда это будет нужно. Большой объем хранилища данных служит залогом того, что ни одно сообщение не будет потеряно.

Гибкая интеграция. Возможна быстрая интеграция практически с любыми системами — можно легко сделать отправку сообщений через сайт, мобильное приложение или CRM. Модульная архитектура открывает возможность тонкой настройки системы под каждого клиента, например, можно подключить двухстороннюю систему авторизации через SMS и так далее.

Удобство управления. Система управления позволяет вести свою базу клиентов и рассылать сообщения прямо через сайт с возможностью фильтрации и группировки. Например, можно разослать сообщения только мужчинам до 40 лет из Ташкента.





Система видеонаблюдения под ключ по доступным ценам

East Telecom поможет избежать всех сложностей при создании системы видеонаблюдения и создаст ее с нуля под ключ на любом объекте.

Быстрый монтаж. Опытные специалисты East Telecom подберут нужное оборудование в рамках текущего бюджета, аккуратно установят его и настроят всю систему под ключ.

Постобслуживание и мониторинг. Сотрудники компании 24 часа в сутки отслеживают состояние оборудования. В случае возникновения неполадок или отказа оборудования они моментально отреагируют и при необходимости оперативно заменят устройство. Инженеры также производят профилактический мониторинг всех устройств, чтобы система видеонаблюдения работала без перебоев.

Удобные варианты оплаты. Прямые контакты с поставщиками гарантируют закупку оригинального оборудования с гарантией качества. Компания нацелена на долгосрочное сотрудничество, поэтому предлагает удобные формы оплаты. Например, можно оформить оборудование в рассрочку на определенный период с ежемесячными выплатами.

Получить подробную информацию по комплексным услугам от East Telecom можно по телефону: (+998) 78−148−02−70.

Сайт: etc.uz

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