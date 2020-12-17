Заседание Совета глав государств Содружества независимых государств пройдёт 18 декабря под председательством президента Узбекистана Шавката Мирзиёева в формате видеоконференции, сообщила пресс-служба главы государства.

В повестку дня саммита включены вопросы оценки состояния и перспектив развития отношений в рамках СНГ по всем направлениям политического, торгово-экономического и культурно-гуманитарного сотрудничества, а также в сфере совместного противодействия новым вызовам и угрозам.

Ожидается, что Шавкат Мирзиёев в своём выступлении обозначит видение Узбекистана долгосрочных задач СНГ и озвучит предложения по расширению практического партнёрства, отмечается в сообщении.

В ходе заседания главы делегаций также рассмотрят проект Концепции развития СНГ до 2030 года и план по её реализации. По итогам встречи планируется принять совместные заявления по случаю 75-летия создания ООН и о сотрудничестве в области международной информационной безопасности, а также решения по разным аспектам деятельности СНГ, в том числе о месте проведения очередного заседания Совета глав государств в 2021 году.