Институту Центральноазиатского регионального экономического сотрудничества (ЦАРЭС) был предоставлен статус наблюдателя Организации Объединённых Наций (ООН) во время 45-го пленарного заседания 75-й сессии Генеральной ассамблеи организации. Об этом сообщили «Газете.uz» в пресс-службе института.

Запрос о предоставлении статуса наблюдателя ООН и проект резолюции был инициирован правительством Китая и поддержан соавторами всех других стран-членов ЦАРЭС: Азербайджана, Афганистана, Грузии, Казахстана, Кыргызстана, Монголии, Пакистана, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана.

«Это признание значимости Института ЦАРЭС для повестки дня ООН в области развития, вклада в региональное сотрудничество, направленное на достижение целей устойчивого развития», — сказал директор института Сайед Шакил Шах.

По словам заместителя директора Лян Зиченя, институт ЦАРЭС прилагает значительные усилия для распространения лучших международных практик, заимствованных из имеющейся глобальной базы знаний, и помогает повысить эффективность управления, разработки и оценки политики, стандартов обслуживания и средств к существованию людей в своих странах.

Институт ЦАРЭС имеет тот же статус наблюдателя, как Азиатский банк развития, Всемирный банк, Международный валютный фонд и Азиатский банк инфраструктурных инвестиций.