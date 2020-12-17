Капсула китайского космического аппарата «Чанъэ-5» с образцами лунного грунта успешно приземлилась 17 декабря, доставив первые образцы лунного грунта почти за 44 года. Председатель КНР Си Цзиньпин поздравил всех участников с завершением миссии, сообщило ИА «Синьхуа».
«Возвращение модуля на Землю знаменует собой успешное завершение плана программы исследования Луны, состоящего из трёх этапов: облёт Луны, посадка на Луну и доставка образцов лунного грунта на Землю. Программа стартовала в 2004 году», — говорится в сообщении.
Напомним, лунный зонд «Чанъэ-5» был запущен 24 ноября. Первоначально миссия была запланирована на 2017 год, затем её перенесли на конец 2019-го, а потом — на ноябрь текущего года.
Sergey Rùdnev
К слову, схема полета очень похожа на Apollo. Таким образом Китай не просто доставил грунт с Луны, он еще и провел репетицию пилотируемого полёта, который с каждым годом становится всё реальнее.
(подробнее: https://zelenyikot.livejournal.com/153184.html)