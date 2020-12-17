В социальных сетях распространилась видеозапись, где говорится, что в Сырдарьинской области сотрудники экологической службы остановили женщину, пытавшуюся утопить в канале себя и своих детей.

«Мне они (дети — ред.) не нужны. Устала. Жалею, что родила», — отвечает женщина на вопрос о причинах своих действий. На видео старший ребенок подтверждает, что мать пыталась утопить его вместе с братом.

Позже выяснилось, что женщина проживает в махалле «Туркман» в Бекабадском районе Ташкентской области. В пресс-службе областной администрации прокомментировали данную ситуацию и заявили, что по месту постоянного жительства семьи прибыла заместитель хокима района по вопросам махалли и поддержки семьи Ёкутхон Муминова. Сообщается, что инцидент произошел 15 декабря.

В беседе с женщиной выяснилось, что она разозлилась на своего супруга, работающего в управлении благоустройства города Ширин Сырдарьинской области, за то, что тот не отвечал на ее звонки. На почве ревности она сказала ему много непристойных слов, следует из сообщения хокимията.

По словам матери, когда она вместе со своими детьми перешла канал «Дустлик», соединяющий Бекабадский район и город Ширин, ее остановили сотрудники инспекции по контролю в сфере экологии и охраны окружающей среды, сняли на видео. Женщина заявила, что в порыве злости резко разговаривала с представителями экоинспекции, но не у нее было намерений топить своих детей. Она также добавила, что головной убор сына упал в воду случайно.

В хокимияте Ташкентской области подчеркнули, что эта семья всегда жила спокойно, какие-либо разногласия ранее не наблюдались.

В настоящее время ситуация изучается администрацией области и правоохранительными органами. Ожидается прибытие представителей органов опеки и попечительства для принятия решения о будущем детей.