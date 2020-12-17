Alfraganus Academy — это новое направление в сфере коммерческой недвижимости столицы. Компания занимается всеми организационно-правовыми вопросами, связанными с поиском, покупкой и арендой коммерческих помещений. Местные и зарубежные специалисты компании найдут арендатора каждому желающему владельцу помещения на территории торгового квартала. Это обезопасит собственников от простоя бизнеса и отсутствия стабильного дохода.

Также компания подберет выгодное помещение для владельцев бизнеса, которые хотят арендовать коммерческое пространство в торговом квартале.

Alfraganus — это новый для Узбекистана формат коммерческой недвижимости. Это открытое торгово-развлекательное пространство в Мирабадском районе Ташкента. На территории более 230 тысяч кв. м расположится 18 одно- и двухэтажных зданий, в которых разместится 534 помещения площадью от 39 до 2867 кв. м.





Удобно то, что проект разделен на зоны по интересам: кафе и рестораны, одежда и обувь, зона мелкой и крупной техники, детские товары, декор для дома и аксессуары. Здесь также есть территория развлечений, где можно разместить боулинг, квеструм или даже кинотеатр.

К тому же в Alfraganus разместятся магазин бытовой техники MEDIAPARK и двухэтажный супермаркет EcoBozor. По всему периметру проекта предусмотрен круговой паркинг, что облегчит доступ в любую точку квартала.

Отдельного внимания достойны фасады проекта. Они выполнены в разных стилях и на любой вкус: с панорамным остеклением, декорированные жидким травертином, из фибробетона или декорированные кирпичной кладкой и другие.

Совсем скоро офис продаж откроет свои двери. А пока получить всю подробную информацию о проекте или попасть в базу арендаторов можно по телефону: (+998) 71−210−44−44.

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