Во всех регионах России началась вакцинация от коронавируса. Об этом заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко на заседании совета по борьбе с распространением COVID-19, сообщило РИА Новости.

Он отметил, что все регионы готовы к принятию вакцины, разработаны параметры качества перевозки, хранения и самой вакцинации с памятками для пациентов и медперсонала.

«Министерство здравоохранения составило план распределения препарата для поставок в регионы на ближайшие три месяца», — сообщил премьер-министр Михаил Мишустин.

Он пояснил, что производители вакцины должны будут каждую неделю направлять в Минздрав информацию о поставках, а министерство в течение двух дней распределит вакцину по регионам в зависимости от потребности.

В начале декабря президент России Владимир Путин поручил начать масштабную вакцинацию от коронавируса в стране, охватив в первую очередь граждан из групп риска.