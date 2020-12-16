Samsung снова приходит на выручку и помогает решить проблему с новогодними подарками. Компания запустила в Узбекистане сразу две акции при покупке телевизоров.

Декабрь — время подарков от Samsung. Теперь покупатели телевизоров приобретают современное устройство и получают гарантированный бонус. Как им распорядиться — зависит лишь от любви к модной технике и желания удивить родных.

QLED или UHD

При покупке телевизора UHD или QLED можно стать обладателем сертификата на сумму 300 тысяч или 450 тысяч сумов. Подарок можно использовать для оплаты следующих покупок в том же магазине, где был приобретен телевизор.





Акция действует с 15 по 31 декабря в Ташкенте. Уточнить детали, совершить покупку и забрать подарки можно в магазинах официальных дилеров и партнеров Samsung:

Mediapark;

Radius;

Goodzone;

idea.

Количество подарков ограничено.

Подробности акции можно узнать по ссылке.

Произведение искусства или QLED телевизор?

Больше не придется выбирать между этими двумя вариантами. Ведь при покупке телевизора-картины The Frame от Samsung покупатель получает смартфон Galaxy серии A и интерьерную рамку в подарок.

Акция действует с 15 по 31 декабря на всей территории Узбекистана. Уточнить детали, совершить покупку и забрать подарки можно в магазинах официальных дилеров и партнеров Samsung:

Mudo Concept;

Mediapark;

Sigma.





Количество подарков ограничено.

Подробности акции можно узнать по ссылке.

Подготовка к праздникам превращается в увлекательное развлечение. Ведь можно выбрать новый телевизор для себя или родителей, а также получить подарки, которые станут сюрпризом для всей семьи.

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