Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев на селекторном совещании 16 декабря, посвящённом продовольственной безопасности, поручил избежать завышения цен на продукты в предпраздничные дни.

«Если вырастут цены во время праздничных дней на мясо, сахар, рис, растительное масло хотя бы на сум, то примем строгие меры…У нас есть резервы. Нужна системная работа. Если не будет воровства, этого можно добиться», — сказал президент.

Премьер-министру Абдулле Арипову дано поручение дополнительно закупить по 5000 тонн сахара и риса, а также 2000 тонн растительного масла, чтобы предотвратить повышение их стоимости перед праздниками.