Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев на селекторном совещании 16 декабря, посвящённом продовольственной безопасности, поручил избежать завышения цен на продукты в предпраздничные дни.
«Если вырастут цены во время праздничных дней на мясо, сахар, рис, растительное масло хотя бы на сум, то примем строгие меры…У нас есть резервы. Нужна системная работа. Если не будет воровства, этого можно добиться», — сказал президент.
Премьер-министру Абдулле Арипову дано поручение дополнительно закупить по 5000 тонн сахара и риса, а также 2000 тонн растительного масла, чтобы предотвратить повышение их стоимости перед праздниками.
Zara5678
Поручайте не Поручайте а рынок и перекупщики уже давно живут по вашему же указанию в режиме “Рыночная экономика“!
Есть спрос цены взлетают!
Нету спроса, а цены всё равно растут, так как надо им всё равно зарабатывать как обычно!
Плюс топливо цены вверх и т. п.!
А про воровство вообще молчу, Газета. уз новости рассказывает!