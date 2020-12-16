Наступает самое волшебное время в году, наполненное волнительным ожиданием и подготовкой к празднику. Компания Bizning Uylar Development старается дарить незабываемые моменты радости каждому клиенту. А декабрь как нельзя лучше подходит для приятных и неожиданных сюрпризов.

Только сейчас, приобретая квартиру в масштабном ЖК Olmazor Business City, покупатели получают в подарок набор бытовой техники от Samsung. Подарочный набор включает в себя холодильник RB 31 FERNDWW Display/White, телевизор Samsung 43N 5000, автоматическую стиральную машину WW60J32G0PWULD 6/ White и микроволновую печь ME83KRW.





Olmazor Business City — один из крупнейших жилых комплексов в Узбекистане. Территория объекта — более 23 га. Здесь расположены 28 многоэтажных жилых зданий высотой от 9 до 30 этажей. Все квартиры жилого комплекса поступают в продажу с готовым ремонтом.

Огромная закрытая зеленая территория — райский уголок для любителей единения с природой. К услугам жителей комплекса — собственная набережная реки Кечкурук. А также развитая инфраструктура с подземным паркингом, многочисленными прогулочными аллеями, спортивными и детскими площадками, крупным шопинг-моллом, коммерческими помещениями, частное медицинское учреждение, частные детский сад, школа и многое другое.

Покупателей ждут приятные новогодние бонусы в виде выгодных условий долгосрочного кредита и беспроцентной рассрочки.

Новогодние предложения и подарки ограничены.

Дополнительную информацию можно получить по телефону: (+998) 71−210−44−44.

Адрес: Алмазарский р-н, ул. Кичик Халқа Йўли, 5А.

Ориентир: перекресток Северный Алмазар.

Офис продаж работает ежедневно с 9:00 до 19:00, без выходных.

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Сайт: bizninguylar.uz

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