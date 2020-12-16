Министерство юстиции Узбекистана выставило на обсуждение проект указа президента «О мерах по созданию удобств для населения и предпринимателей и кардинальному сокращению бюрократических барьеров».

Согласно документу, с 1 марта 2021 года предлагается установить порядок, в соответствии с которым:

оформление актов гражданского состояния, медицинское обследование лиц, вступающих в брак, оформление загранпаспортов, осмотр медико-социальной экспертной комиссии и обязательный технический осмотр транспортных средств осуществляется по экстерриториальному принципу, то есть независимо от постоянного (временного) места регистрации граждан и почтового адреса (местонахождения) юридических лиц;

при совершении нотариальных действий нотариусы будут самостоятельно получать сведения из информационной системы «Единый электронный архив ЗАГСа», не требуя от граждан дополнительных сведений;

субъектам предпринимательства (юрлицам) разрешается производить выплаты в наличной форме от представителя юрлица при уплате сборов и госпошлины за госуслуги;

от представителя юрлица при уплате сборов и госпошлины за госуслуги; излишне уплаченные платежи физических и юридических лиц за услуги центров государственных услуг, а также дополнительные сборы за неоказанные госуслуги возмещаются в упрощенном порядке за счет внебюджетного фонда Агентства госуслуг. В этом случае возвращенные суммы взыскиваются агентством у соответствующих органов в порядке регрессии;

В этом случае возвращенные суммы взыскиваются агентством у соответствующих органов в порядке регрессии; при наличии ошибок в заявке или прилагаемых документах при предоставлении госуслуг, которые могут быть исправлены, или если требуемые документы отсутствуют, компетентный орган должен предоставить заявителю возможность и время исправить их, не отказывая в предоставлении госуслуг. В этом случае исчисление срока рассмотрения заявления приостанавливается на период времени, предусмотренный компетентным органом для устранения ошибок и подачи недостающих документов;

В этом случае исчисление срока рассмотрения заявления приостанавливается на период времени, предусмотренный компетентным органом для устранения ошибок и подачи недостающих документов; порядок выдачи дубликатов документов, выдаваемых в результате оказания госуслуги, отменяется при их выдаче путем присвоения QR-кода. При этом граждане, предприниматели и органы государственного и хозяйственного управления, хокимияты получают эти документы в электронном виде бесплатно и в неограниченном количестве через Единый интерактивный портал государственных услуг (ЕПИГУ);

При этом граждане, предприниматели и органы государственного и хозяйственного управления, хокимияты получают эти документы в электронном виде бесплатно и в неограниченном количестве через Единый интерактивный портал государственных услуг (ЕПИГУ); если в период рассмотрения обращений граждан и предпринимателей на выдачу лицензий и разрешений компетентные органы не принимают решение о выдаче или отказе в выдаче соответствующего документа, то он, согласно уведомлению заявителя, автоматически создается и отправляется ему через ЕПИГУ, информационную систему «Лицензия» или ведомственные информационные системы, за исключением процедур, связанных с информацией, которая составляет государственную тайну и ограничена в соответствии с законом. В этом случае компетентные органы несут ответственность за все возможные последствия.

В октябре 2019 года заместитель начальника Главного управления миграции и оформления гражданства МВД Нодир Зиёев сообщал о планах по отмене привязки выдачи паспорта к месту прописки.

Обсуждение проекта указа президента продлится до 25 декабря.