Резиденция Mirabad Avenue сдала первый двор в блоке D. И в честь этого события c 14 по 20 декабря будет проводить Неделю открытых дверей для желающих познакомиться с образом жизни премиум-класса.
Гостей резиденции ждет ознакомительная прогулка. Им продемонстрируют роскошное лобби, три шоурума разных стилей, а также террасу с джакузи, двор-парк и двухэтажный пентхаус.
Посетителям также расскажут о материалах, которые использовались при строительстве и отделке апартаментов, о бонусах, которые получают будущие жители в подарок, и ознакомят со всеми преимуществами жизни в резиденции Mirabad Avenue.
При бронировании апартаментов до 20 декабря действует краткосрочная спецскидка.
Даты и время действия: с 14 по 20 декабря, с 10:00 до 18:00.
Для участия в экскурсии нужно прийти в офис продаж: Мирабадский р-н, ул. Мирабад, резиденция Mirabad Avenue, блок D.
Телефон: (+998) 78−777−77−78.
Адрес отдела продаж: ул. Мирабад, резиденция Mirabad Avenue, блок D.
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Сайт: mirabad.uz
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