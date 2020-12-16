Резиденция Mirabad Avenue сдала первый двор в блоке D. И в честь этого события c 14 по 20 декабря будет проводить Неделю открытых дверей для желающих познакомиться с образом жизни премиум-класса.

На фото: шоурум апартаментов площадью 75 кв. м

Гостей резиденции ждет ознакомительная прогулка. Им продемонстрируют роскошное лобби, три шоурума разных стилей, а также террасу с джакузи, двор-парк и двухэтажный пентхаус.

На фото: шоурум апартаментов площадью 75 кв. м

Посетителям также расскажут о материалах, которые использовались при строительстве и отделке апартаментов, о бонусах, которые получают будущие жители в подарок, и ознакомят со всеми преимуществами жизни в резиденции Mirabad Avenue.

На фото: второй уровень лаунж зоны

При бронировании апартаментов до 20 декабря действует краткосрочная спецскидка. Даты и время действия: с 14 по 20 декабря, с 10:00 до 18:00.

На фото: вид из апартаментов первой линии, блок D

Для участия в экскурсии нужно прийти в офис продаж: Мирабадский р-н, ул. Мирабад, резиденция Mirabad Avenue, блок D.





Телефон: (+998) 78−777−77−78.

Адрес отдела продаж: ул. Мирабад, резиденция Mirabad Avenue, блок D.

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Сайт: mirabad.uz

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