Две новые модели беспроводных наушников LG TONE Free — FN6 и FN4 — скоро появятся в продаже в Узбекистане. Эти наушники созданы для людей с активной жизненной позицией, следящих за трендами, для которых качество звучания не менее важно, чем актуальный дизайн и современные технологии.

В современной ситуации, когда многие люди обеспокоены вопросами гигиены и безопасности, многим придется по нраву функция самоочистки наушников с помощью ультрафиолета. В комплекте с моделью FN6 идет зарядная подставка UVnano, которая убивает 99% бактерий во время зарядки.

Внутри подставки включается ультрафиолетовая светодиодная подсветка. Она невидима и активируется только после закрытия подставки с наушниками внутри. Функция работает, когда зарядная подставка подключена к кабелю питания. Бактерии погибают в течение 10 минут зарядки. При открытии включается синий индикатор, показывающий остановку работы UVnano. Название UVnano составлено из обозначений слов «ультрафиолет» и единицы его измерения.





Новинки созданы в сотрудничестве с британской компанией Meridian. Они воспроизводят оригинальное чистое и объемное звучание премиального качества как во время прослушивания музыки, так и во время звонков. Наушники обеспечивают чистоту звучания голоса во время разговоров и оснащены режимом приглушения окружающих шумов. Кроме того, новинки соответствуют стандарту влагозащищенности IPX4 и обладают емкой батареей.

Meridian — это британская компания-производитель премиальных аудиосистем. Она известна своими непревзойденными технологиями обработки цифровых сигналов (Digital Signal Processing (DSP), которые сохраняют исключительную точность аудиосигналов. А алгоритм Meridian Lossless Packing (MLP) «распаковывает» высококачественный аудиоматериал практически без потерь исходной информации. В результате наушники воспроизводят звучание, близкое к оригинальному, с насыщенным басом и чистыми высокими частотами.

Алгоритм пространственной обработки (Headphone Spatial Processing) от Meridian обеспечивает звучание с реалистичным ощущением объема, масштаба и позиционирования в пространстве. Это новая возможность ощутить звук в наушниках так, словно напротив находится колонка.





Мощный и компактный встроенный шестимиллиметровый настраиваемый драйвер (customized driver unit) от Meridian четко передает детали вокальных партий, а также интенсивность и насыщенность басов.

Благодаря специальному эквалайзеру от Meridian можно выбрать режим «Погружения» или другие предустановленные настройки для пространственной обработки звука в наушниках. В настройках присутствуют режимы:

«Погружение» — объемное звучание для всех типов музыки;

«Natural» — сбалансированное звучание для всех типов музыки;

«Усиление басов» — подходит для популярной и электронной музыки;

«Trebel Boost» — обеспечивает чистоту воспроизведения вокала, подходит для джаза и классической музыки.

Дизайн LG TONE Free предусматривает точное прилегание наушника к уху, которое блокирует поступление окружающих шумов. Это также обеспечивает шумоизоляцию, даже если пользователь находится в переполненном кафе, шумном рабочем месте или автобусе.





Одним нажатием можно переключить наушники в режим Ambient Sound. Функция позволяет слышать окружающий шум, что обеспечивает дополнительную безопасность. Этот режим полезен, когда нужно быстро поговорить, услышать объявление об общественном транспорте или перейти улицу. Это удобный и безопасный способ наслаждаться музыкой.

LG TONE Free оснащены встроенными высокопроизводительными двойными микрофонами для максимальной четкости звучания во время разговоров. Алгоритм шумо- и эхоподавления обнаруживает и минимизирует нежелательные шумы, в то время как микрофон усиливает голос даже в людном месте.

Наушники LG TONE Free покрыты нетоксичным гипоаллергенным силиконом. Основной материал в силиконовом покрытии соответствует требованиям ISO 10993 и USP Class VI.

LG TONE Free имеют класс влагозащиты IPX4. Это защищает наушники во время спортивных тренировок или прогулок под дождем. Они устойчивы к брызгам воды с любого направления.





Емкость батареи LG TONE Free включает 6 часов прослушивания музыки и 12 часов работы в режиме ожидания. В общей сложности — 18 часов от одной зарядки.

Кроме того, в новых моделях FN серии присутствует функция быстрой зарядки — всего 5 минут зарядки дают 1 час работы наушников в режиме воспроизведения. Беспроводные зарядные устройства в комплект поставки не входят, их нужно приобретать дополнительно.

Новое приложение для смартфонов TONE Free предлагает расширенный восьмиполосный эквалайзер Meridian EQ и фиксированные настройки. С помощью простого в использовании приложения можно выбрать четыре предустановленных и два настраиваемых режима настройки эквалайзера. Пользователь может увеличить или уменьшить определенные частоты, чтобы настроить звучание музыки так, как ему нравится.

Приложение TONE Free также предлагает функцию «Найди мои наушники». Благодаря этому можно легко найти отсутствующие наушники, которые будут издавать звуковой сигнал.





Более того, в приложении есть функция TV Control для управления телевизором LG. Подключив наушники LG TONE Free к телевизору LG через Bluetooth, можно дважды нажать на них, чтобы отрегулировать громкость, и трижды, чтобы переключить канал. Bluetooth-соединение работает только с одним устройством одновременно.

Наушники LG TONE Free автоматически распознают момент, когда они соприкасаются с ухом пользователя. После чего они сразу же подключаются к телефону, а также автоматически приостанавливают музыку, если пользователь достает их из ушей.

Стильный минималистичный дизайн наушников станет отличным дополнением к любому образу: от повседневного до делового. Эргономичная форма создана так, чтобы едва их замечать в ушах.

LG TONE Free оптимально подходят для тех, кто хочет сосредоточиться на том, что они слушают, и при этом выглядеть привлекательно. Эргономичный сбалансированный дизайн предусматривает распределение веса наушников относительно центра головы. Это помогает им оставаться плотно прилегающими и безопасными. Гибкое силиконовое покрытие соответствует форме ушей, поэтому наушники не причиняют дискомфорта, позволяя дольше наслаждаться музыкой.

Стильная и компактная подставка выполнена в минималистичном дизайне и отличается особенной формой. Она умещается на ладони и сочетается с любым стилем. Наушники представлены в двух основных цветовых решениях: стильный черный и современный белый.

Различие между моделями LG TONE Free FN6 и FN4 заключаются в наличии или отсутствии беспроводной зарядки, функции ультрафиолетового удаления бактерий и подсветки.

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