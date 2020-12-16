Cовсем недавно в Европе отгремела церемония награждения компаний, наиболее активно развивающихся на платформе Wialon. Тогда компания IMG заняла девятое место и вошла в золотую десятку призеров, оставив позади 1812 интеграторов со всего мира.





Программное обеспечение Wialon разработано европейской компанией Gurtam. Оно вобрало в себя весь опыт и знания, накопленные разработчиками за более чем 17 лет упорной работы. Именно это позволило Wialon занять высокие позиции.





И вот новый рейтинг и очередное достижение — Узбекистан вошел в топ-5 стран по количеству подключенных транспортных средств на Wialon. Кроме того, в Узбекистане, в отличие от всех других стран, у компании Gurtam всего один крупный партнер — IMG.

Это достижение — результат всей 11-летней работы IMG. Компания сумела привезти в республику отличный продукт, модернизировать его интерфейс и на протяжении многих лет оказывать высококлассный сервис.





International Monitoring Group помогает руководителю или собственнику предприятия удаленно контролировать свой автопарк, экономить на топливе и других расходных материалах, проверять, используется ли транспорт только по служебным делам.

Система мониторинга от IMG — не просто экономия. Это реальный инструмент для получения огромной дополнительной прибыли за счет точных оперативных данных и эффективного управления автопарком компании.





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