С 1 января 2021 года в Узбекистане вступает в силу порядок, согласно которому на всех движущихся автомототранспортных средствах должен быть включен ближний свет фар или дневные ходовые огни (ДХО). Вместо них допустимо также включать противотуманные фары.

Дополнение об этом было внесено постановлением правительства в Правила дорожного движения в апреле прошлого года. Однако из-за широкого недовольства водителей менее чем через два месяца вступление в силу нового правила для автомобилей, не оснащенных автоматическими ДХО, было отложено до 2021 года.

В связи с появлением в социальных сетях напоминаний о новом правиле Главное управление безопасности дорожного движения МВД в среду заявило, что «имеет свои соображения по данному вопросу» и «подготовило соответствующие предложения», а также «определило меры в данном направлении».

«Выражаем надежду, что предусмотренные меры послужат интересам нашего народа», — отметили в ГУБДД, не приводя дополнительных деталей.

Между тем, депутат Законодательной палаты от Либерально-демократической партии Расул Кушербаев сообщил, что группа депутатов направила очередной запрос в Кабинет министров и МВД об отмене нового правила для автомобилей, не имеющих ДХО. Призыв парламентариев обосновывается климатическими особенностями Узбекистана и уровнем жизни населения. Они, в частности, ссылаются на обращения граждан, в которых говорится, что нововведение может создать серьёзные неудобства для владельцев автомобилей без ДХО.

Напомним, что со следующего года на все автомототранспортные средства отечественного производства должны в обязательном порядке устанавливаться ДХО с автоматическим включением, а ввозимые в страну автомобили также должны быть оснащены ДХО.

Использование ближнего света фар в светлое время суток остается обязательным при движении в составе организованной транспортной колонны, на автобусах и маршрутных транспортных средствах, перевозящих пассажиров, при организованной перевозке группы детей, при перевозке опасных, крупногабаритных и тяжеловесных грузов, при буксировке механических транспортных средств (на буксирующем транспортном средстве), а также на мотоциклах и мопедах.