Число случаев заболевания раком в мире в 2020 году достигнет 19,3 миллиона, 10 миллионов человек скончаются от этой болезни. Об этом говорится в новом докладе Международного агентства по изучению рака, передаёт Служба новостей ООН.
В течение жизни раком заболеет каждый 5 житель планеты, каждый 8 мужчина и каждая 11 женщина умрут от этого заболевания, говорится в докладе. Число людей, выживших спустя 5 лет после того, как им поставили диагноз, тоже растёт — их теперь 50,6 млн.
На 10 наиболее распространённых видов рака приходится 60% новых случаев и 70% летальных исходов. Рак груди у женщин занимает 1-е место в списке наиболее часто встречающихся видов рака, на 2-м месте рак лёгких, на 3-м — рак прямой кишки, затем следуют рак простаты и рак желудка.
Самым смертельным для мужчин признан рак лёгких — на это заболевание приходится 18% всех летальных исходов среди представителей мужского пола. Вторым в списке самых опасных для жизни мужчины онкологических заболеваний стоит рак простаты. Женщины чаще всего умирают от рака груди, рака лёгких и рака прямой кишки.
По оценкам учёных, к 2040 году число ежегодных новых случаев онкологических заболеваний возрастёт на 47% и достигнет 28,4 миллиона. Подавляющая часть этой статистики приходится на страны с низким и средним индексом развития человеческого потенциала. Во многих из них также значительно возрастут показатели факторов риска, влияющих на заболеваемость, таких как курение, нездоровое питание, ожирение и малоподвижный образ жизни.
外人
побольше: токсинов (низкокачественное топливо=повышенные выхлопы авто + неконтролируемые выбросы и сбросы всевозможных токсичных отходов, за нормами их излучений-токсичности и т.д. ни кто толком не следит, — а это кстати непрерывный процесс!!), ненужных излучений (те же базовые сотовые станции уже чуть ли не на жилых домах уже громоздят, за нормами их излучений и т.д. ни кто толком не следит, — а это кстати непрерывный процесс!!), синтетики и ГМО в нашу жизнь побольше добавляйте (продукты питания чрезмерно низкого качества, за нормами-соответствием на них и т.д. ни кто толком не следит, — а это кстати тоже непрерывный процесс!!), — в итоге и не такое начнется!!! О_о..