Число случаев заболевания раком в мире в 2020 году достигнет 19,3 миллиона, 10 миллионов человек скончаются от этой болезни. Об этом говорится в новом докладе Международного агентства по изучению рака, передаёт Служба новостей ООН.

В течение жизни раком заболеет каждый 5 житель планеты, каждый 8 мужчина и каждая 11 женщина умрут от этого заболевания, говорится в докладе. Число людей, выживших спустя 5 лет после того, как им поставили диагноз, тоже растёт — их теперь 50,6 млн.

На 10 наиболее распространённых видов рака приходится 60% новых случаев и 70% летальных исходов. Рак груди у женщин занимает 1-е место в списке наиболее часто встречающихся видов рака, на 2-м месте рак лёгких, на 3-м — рак прямой кишки, затем следуют рак простаты и рак желудка.

Самым смертельным для мужчин признан рак лёгких — на это заболевание приходится 18% всех летальных исходов среди представителей мужского пола. Вторым в списке самых опасных для жизни мужчины онкологических заболеваний стоит рак простаты. Женщины чаще всего умирают от рака груди, рака лёгких и рака прямой кишки.

По оценкам учёных, к 2040 году число ежегодных новых случаев онкологических заболеваний возрастёт на 47% и достигнет 28,4 миллиона. Подавляющая часть этой статистики приходится на страны с низким и средним индексом развития человеческого потенциала. Во многих из них также значительно возрастут показатели факторов риска, влияющих на заболеваемость, таких как курение, нездоровое питание, ожирение и малоподвижный образ жизни.