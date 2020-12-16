Южная Корея стала первой в мире страной, где по всей территории на рейсовых городских автобусах стал доступен бесплатный беспроводной интернет, сообщила «Российская газета».

Программа оснащения всех городских автобусов страны бесплатным Wi-Fi стартовала в 2018 году и 14 декабря она была завершена.

Согласно данным Министерства науки, технологий и телекоммуникаций Республики Корея, всего по городским маршрутам курсирует 35 тысяч автобусов. Оснащение оборудованием на 29,1 тысячи автобусах на себя взяло центральное правительство, а на 5906 автобусах — органы местной власти.

До настоящего времени в среднем на каждом автобусе за месяц Wi-Fi воспользовались 1228 человек, объем обмена данными составил 55,3 гигабайта в месяц на автобус.





Снимок экрана мобильного телефона, подключенного к Wi-Fi в автобусе в Сеуле. В названии сети указывается номер автобуса.

По словам представителя министерства, за последующие три года положительный экономический эффект от использования бесплатного интернета в автобусах должен составить около 220 млрд вон (около 200 млн долларов).

«Мы ожидаем, что экономический эффект более чем в четыре раза превысит расходы по обслуживанию сети и оборудования за три года», — отметил он.

Агентство Yonhap передает, что в период с мая 2019 года по октябрь 2020 года в стране с населением 51,6 миллиона бесплатным Wi-Fi в автобусах воспользовались 420 миллионов раз.

В министерстве считают, что услуга позволит снизить расходы на мобильный интернет для многих слоёв населения. Общая экономическая выгода для жителей за три года оценивается в 22 млн вон, или 20 тысяч долларов.