Большая часть населения уже знакома с исходами вирусной пневмонии. Многие люди длительное время страдают от последствий болезни и не могут вернуться к прежней активной жизни. Как показали исследования, переболевшие могут испытывать беспокойство еще несколько месяцев после выздоровления. Это может наблюдаться даже у легко переболевших.

Например, ученые Франции проанализировали переболевших с марта по июнь 2020 года. Они определили, что на 30-й день после установленного диагноза вирусной пневмонии у 68% людей все еще имеется хотя бы один симптом. При этом, даже на 60-й день у большинства эти симптомы сохранялись и показатель был на уровне 66%.

Чаще всего это были астения (повышенная утомляемость, неустойчивость настроения, снижение концентрации, нарушение сна), потеря вкуса, обоняния и нарушение дыхания. Астения сохранялась у 40% пациентов и через два месяца. Учитывая значимость и распространенность проблемы, большинство стран сегодня делают акцент на реабилитацию после перенесенной инфекции.

Одним из препаратов, которые могут помочь в восстановлении после болезней дыхательной системы, является «Тивортин аспартат». Он эффективен при состояниях после перенесенной пневмонии, помогает в устранении астении и нормализует иммунитет при снижении функции вилочковой железы (вырабатывает клетки иммунитета для борьбы с вирусами).

«Тивортин аспартат» принимается внутрь по 5 мл 4−8 раз в сутки на протяжении 15 дней. При необходимости курс лечения повторяют.

Продукт отпускается без рецепта врача. Инструкцию препарата можно изучить по ссылке.

Препарат доступен в аптеках города.

«Тивортин аспартат»:

Производитель: ООО «Юрия-Фарм», Украина. Товар сертифицирован.

Регистрационное удостоверение Министерства здравоохранения Узбекистана: DV/X 02163/09/16.

Есть противопоказания. Перед применением необходимо ознакомиться с инструкцией и проконсультироваться со специалистом.

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