Ряд подсудимых по делу о массовых беспорядках в Сохском районе заявили, что подвергались избиению сотрудниками правоохранительных органов во время следствия. Об этом стало известно в ходе очередного судебного заседания в Ферганском областном суде по уголовным делам 14 декабря, пишет Kun.uz.

Из 22 обвиняемых свои показания дали Баходиржон Шодиев, Ёдгоржон Джураев, Шохзод Махмадалиев, Зайлобидин Зайлобов и Шохромбек Олимов.

В начале заседания адвокат Бурхонжон Мамажонов попросил судью отменить меру пресечения в виде домашнего ареста для 13 подсудимых, исходя из их поведения. Суд отказал в удовлетворении ходатайства защиты.

Баходиржон Шодиев сообщил, что 31 мая, в день конфликта, посещал дом сестры, которая проживает в селе Чашма Сохского района, а затем планировал навестить своего брата в больнице.

«Когда я вышел на улицу, все идут в сторону родника Чашма. Узнал, что между кыргызами и узбеками произошел конфликт. Я не участвовал в нем. В 2018 году я купил скот на государственный кредит. Тогда кыргызы забрали наш скот из села Кайрок. Тогда мы дрались с ними. Если я не участвовал в драке в селе Чашма, то что я здесь делаю? До сих пор не могу понять» — сказал он.

Подсудимый рассказал, что во время следствия на него накинули мешок и ударили ниже спины. «Так сильно ударили ниже спины, что неделю не мог ходить. Во время следствия не провели очную ставку», — приводит слова Баходиржона Шодиева издание.

Шохзод Махмадалиев заявил, что его обвиняют в бросании камня в здание ОВД. Он опроверг это обвинение. «Мой отец работал в ОВД. Я не буду бросать камень в место, где работал мой отец. Я не признаю это обвинение. Меня забрали в отделение ОВД примерно в 11:00. В тот день я пробыл там до 23:00. В следственной комнате меня били», — отметил он.

Зайлобидин Зайлобов рассказал, что узнал об узбекско-кыргызском конфликте, когда прибыл в центр города для пополнения средств телефона, затем вернулся домой. Позже он снова отправился в районный центр для покупки телефона. По словам подсудимого, сотрудники задержали его утром в 8:00.

«Меня удерживали в здании ОВД до 17:00. После этого забрали в прокуратуру. Там лицо в гражданской форме сказал мне: «Ты попадешь в кадр». Затем лица в масках ударили меня по ноге. Впервые в жизни меня избили сотрудники ОВД. От ударов я испытал шок. Когда я спросил, почему они бьют невиновного человека, они сказали: «Ты бросал камень в здание ОВД», — приводит его слова Kun.uz.

По словам обвиняемого, в ходе следствия от него требовали подписать показание о том, что он знает имена и фамилии трех лиц.

«Я не знал содержания обвинения, под которым ставил подпись. Из-за страха подписался. Следствие не снимали на видео. Из прокуратуры вернулся домой примерно в 2:30», — заявил Зайлобидин Зайлобов.

Шохромбек Олимов отметил, что посещал село Чашма во время конфликта, но когда увидел раненого человека в крови испугался и не стал идти в место, где бросали камни. Но через некоторое время он заметил, как кыргызы бросают камни в их сторону, и тоже решил бросить камень.

«Около двух часов наблюдали за конфликтом. Услышал, что прибыл хоким области Шухрат Ганиев (ныне вице-премьер). Хоким был в белой кепке. Я увидел его где-то на расстоянии 50−100 м. Один из брошенных кыргызами камней попал в мою губу. От удара я упал на землю. Меня немедленно увезли в медицинские отделение и зашили губу. Наложили два шва. Из-за непрерывного поступления больных меня не стали долго держать там. Родные забрали меня из медотделения», — рассказал подсудимый.

По его словам, 12 сентября его дом посетили сотрудники ОВД, когда он был на улице. На следующий день утром в 7:00 он отправился отдел внутренних дел.

«В здании ОВД меня ударили со словами „где ты был 31 мая?“. Потом ударили еще раз: „Почему ты пошел в Чашму?“. Его напарник сказал, чтобы не бил в места, где может появиться синяк. Затем ударили еще раз: „Ты бросал камни в хокима области“. Два человека били по очереди. Мне показали обвинение и сказали, что могу пойти домой, если перепишу его. Я был в шоковом состоянии. Они пригрозили: „Если не подпишешь, спустишься в подвал“», — рассказал Шохромбек Олимов.

Прокурор спросил подсудимого, пинал ли он щит военнослужащего. Тот не смог дать конкретный ответ, пишет Kun.uz.

Следующее заседание состоится 18 декабря.

Ферганской областной суд по уголовным делам 9 ноября начал рассмотрение уголовного дела, возбужденного в отношении 22 граждан по факту произошедших в Сохском районе беспорядков. Им предъявили обвинение по части 2 статьи 219 (сопротивление представителю власти или лицу, выполняющему гражданский долг) и статьи 214 (массовые беспорядки) Уголовного кодекса Узбекистана.