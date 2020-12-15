Инвестиция в недвижимость является одним из наиболее стабильных и безопасных вариантов для преумножения капитала. Компания Dream City Development предлагает вкладывать в недвижимость от ведущих международных специалистов и рассказывает, почему Seoul Mun — это одно из наиболее выгодных предложений на рынке.

Независимая экспертиза рентабельности

Оценкой рентабельности недвижимости Seoul Mun занимались независимые специалисты по консалтингу Knight Frank и Cushman & Wakefield.

Компания Knight Frank осуществляет свою деятельность уже более 120 лет на рынке. Специалисты принимали участие в работе над таким крупными проектами, как City Walk, Blue Waters, La Mer в Дубае. Knight Frank является стратегическим партнером Dream City Development наряду с крупнейшими застройщиками ОАЭ: Emaar, Meraas и Nakheel.

Анализ макроэкономических показателей рынка и прогнозов развития показал, что спрос на коммерческую недвижимость в столице значительно превышает предложение. В ближайшее время показатели будут только расти.





Выгодное расположение

Seoul Mun занимает территорию в 40 тысяч кв. м в центре столицы на пересечении двух крупных дорог — улиц Сеульская (бывш. Байнал-Минал) и Бабура. Два берега вдоль 700 м набережной канала Бурджар преобразуются в современное коммерческо-досуговое пространство. В шаговой доступности — три центральные станции метрополитена. От международного аэропорта добраться на автомобиле можно за 14 минут.

Благодаря выгодному расположению и эксклюзивному концепту, зона обслуживания проекта по оценкам экспертов охватит более 5 км округи. Это говорит о стабильном и высоком трафике посетителей — более 4 млн человек ежегодно.

Эксклюзивная концепция

Компания Dream City Development создает эксклюзивные проекты недвижимости. Они отвечают требованиям времени и имеют максимальный потенциал доходности. Проект Seoul Mun совмещает в себе масштабное открытое пространство у воды, чтобы можно было прогуляться на набережной, не покидая центр столицы.

Предлагаемый обширный спектр коммерческих услуг на территории позволяет привлечь посетителей, разных по интересам и возрасту. Они будут комфортно совершать необходимые покупки и отдыхать на территории торгово-досугового центра. Также несомненным преимуществом является большой выбор технических параметров коммерческих помещений. Диапазон площади — от 15 до 1000 кв. м, высота потолков достигает 6,5 м.





Доход в период строительства

Эксперты Dream City Development советуют вкладывать в недвижимость на начальном этапе строительства. На старте продаж клиентам предлагаются низкие цены и широкий выбор квадратуры помещений. С прогрессом строительства растет и ликвидность недвижимости. На момент сдачи готового объекта капитализация Seoul Mun будет достигать 30%.

Пять категорий для успешного бизнеса

Для владельцев коммерческих помещений эксперты уже продумали наиболее выгодное расположение точки на территории проекта в зависимости от вида бизнеса и рода деятельности. Точка питания, бутик эксклюзивной одежды, развлекательная детская площадка, аптека — консультанты порекомендуют наиболее выгодное расположение для конкретно для бизнеса клиента, которое позволит привлечь максимальное число посетителей.

Единый информационный центр: (+998) 71−202−22−22.

Офис продаж работает ежедневно без выходных, с 9:00 до 19:00.

Адрес: ул. Фурката, МДЦ Tashkent City.

Ориентир: дорога со стороны площади Дружбы народов в сторону проспекта им. Алишера Навои.

Сайт: seoulmun.uz

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