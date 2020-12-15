Агентство информации и массовых коммуникаций при Администрации президента вынесло на обсуждение проект постановления Кабинета Министров о совершенствовании использования социальных сетей и СМИ в освещении деятельности государственных органов.

В документе отмечается, что пресс-службы госорганов планируется реорганизовать в самостоятельные отделения, подчиняющиеся напрямую первому руководителю.

Проектом предлагается с 1 февраля 2021 года установить порядок, согласно которому:

у каждого госучреждения должен появится «медиа пул» , куда войдут журналисты и популярные блогеры, регулярно сотрудничающие с госорганами;

, куда войдут журналисты и популярные блогеры, регулярно сотрудничающие с госорганами; сроки аккредитации журналистов и блогеров не должны превышать трех дней;

в общественные советы госорганов должен быть включен как минимум один журналист и/или блогер ;

должен быть включен ; госструктуры должны будут реагировать в течение одного дня на относящиеся к их деятельности и оказывающие негативное воздействие на общественность материалы и данные;

на относящиеся к их деятельности и оказывающие негативное воздействие на общественность материалы и данные; первые руководители совместно с пресс-службами должны создать в интернет-энциклопедии «Википедия» страницу госоргана на узбекском, русском и английском языках с заполнением данных о своей трудовой деятельности;

с заполнением данных о своей трудовой деятельности; руководителям разных уровней поручено создать свои страницы в популярных соцсетях (Facebook, Twitter, Instagram, Telegram) с последующей их верификацией (все руководящие сотрудники должны заполнять страницы информацией как минимум три раза в неделю).

Также из проекта следует, что до конца 2021 года государственные учреждения должны разработать свои мобильные приложения на платформах Android и iOS с последующей интеграцией в Республиканский портал открытых данных (opendata.gov.uz).

В свою очередь, в АИМК планируется создание информационно-аналитического электронного портала для оперативного реагирования на критические материалы, подготовки медиапланов и ведения учета их выполнения. Для пресс-секретарей госорганов будут организованы краткосрочные семинары.

Помимо этого, ожидается запуск рейтинговой системы оценки деятельности госорганов по вопросам сотрудничества со СМИ и использования соцсетей. Показатели будут оцениваться каждые полгода, при этом деятельность пресс-служб, показавших самые низкие показатели, будет критически рассмотрена с передачей в Кабинет министров данных ответственных лиц для привлечения их к ответственности в рамках трудового законодательства.

Агентство также планирует разработать и издать для пресс-служб пособие, которое включит в себя порядок работы госорганов с виртуальной аудиторией, способы верификации и ведения страниц в соцсетях, а также организации прямых трансляций заседаний. В него также войдут принципы культуры онлайн-общения с пользователями соцсетей, ведения диалога в формате «вопрос-ответ» и требования к организации пресс-туров и других мероприятий.

В регионах могут появиться «Клубы молодых журналистов и блогеров», ответственными за создание которых определяются Агентство по делам молодежи, Союз молодежи и Университет журналистики и массовых коммуникаций Узбекистана.

Обсуждение проекта продлится 29 декабря текущего года.