Сотрудников Министерства внутренних дел можно фотографировать где угодно, не мешая их работе. Об этом заявил пресс-секретарь МВД Шохрух Гиясов на пресс-конференции в АИМК во вторник, передаёт корреспондент «Газеты.uz».

«Мы, органы внутренних дел, являемся государственными служащими. Любой человек в любое время может сфотографировать госслужащего и разместить это на любой платформе. Это нигде не запрещено», — сказал он.

«Не мешая работе сотрудников правоохранительных органов, службы дорожной безопасности и патрульно-постовой службы, можно фотографировать где и сколько угодно», — добавил Шохрух Гиясов.