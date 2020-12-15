Уже совсем скоро мир встретит новый 2021 год. А как известно, этот праздник принято встречать в кругу семьи и друзей. Однако последние исследования говорят, что некоторые люди с удовольствием отмечают Новый год в одиночку — в спокойствии и умиротворении.

Неизменным остается одно — новогодние подарки. Будь то подарок членам семьи, друзьям или же самому себе. Компания LG Electronics (LG) решила вопрос с выбором подарков на любой вкус.

Беспроводные наушники LG Tone Free с чистым и объемным звуком от Meridian, зарядным кейсом UVnano c функцией очистки от бактерий и элегантным дизайном станут отличным подарком на Новый год. Эти наушники созданы для людей с активной жизненной позицией, следящих за трендами. Для них качество звучания не менее важно, чем актуальный дизайн и современные технологии.





Сейчас, когда многие люди заботятся о гигиене и безопасности, многие оценят функцию самоочистки наушников с помощью ультрафиолета. В комплекте LG Tone Free FN6 идет зарядная подставка UVnano с ультрафиолетовой диодной подсветкой. Она устраняет до 99% бактерий в течение 10 минут.

LG создал наушники Tone Free в сотрудничестве с британской компаний Meridian. Благодаря этому они воспроизводят оригинальное, чистое и объемное звучание как во время прослушивания музыки, так и во время звонков.

Наушники обеспечивают чистоту звучания голоса во время разговоров, приглушают внешний шум. Они также не дадут пропустить важные сообщения или окружающие звуки для максимальной безопасности.

Новинки соответствуют стандарту влагозащиты IPX4 и оснащены емкой батареей. Еще одним преимуществом является демократичная стоимость.

Для тех, кто предпочитает слушать музыку или подкасты не в наушниках, отличным новогодним подарком станут Bluetooth-колонки LG XBOOM Go. Благодаря плавным линиям и интересному дизайну колонка станет желанным подарком для истинных любителей современных устройств. А разноцветная круговая подсветка подарит праздничное настроение.

Новогодняя вечеринка в кругу друзей с LG XBOOM Go будет яркой, веселой и незабываемой. Ведь она будет сопровождаться великолепным звуком, разработанным также в партнерстве с известным брендом Meridian.





А выбрав колонку LG XBOOM Go PL7 можно продолжать веселье до самого утра. Продолжительность работы устройства доходит до 24 часов. В то же время вибрация, исходящая из динамика колонки, еще больше усилит атмосферу праздника.

Подарив друзьям или близким портативную колонку LG XBOOM Gо или беспроводные наушники LG Tone Free, можно быть уверенным, что Новый год подарит им только позитивные эмоции и улыбки.

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