В сентябре 2020 года отечественный авторынок снова потеснился. В Ташкенте стартовали продажи автомобилей китайского бренда Haval по принципу 3S: шоу-рум, сервис и склад запчастей. Официальный дистрибьютор компания SHOSH AUTOTRADE GROUP предложил узбекистанцам сразу три премиальные модели кроссоверов и внедорожников:

Компактный Haval H2





Стильный All New Haval H6





Мощный Haval H9





Автомобили поставляются из Китая, соответствуют всем международным стандартам и прошли сертификацию на территории Узбекистана. Они отличаются оригинальным дизайном, повышенным уровнем комфорта и простотой в управлении.

Все модели имеются в наличии и после оплаты сразу передаются покупателю. На базе автосалона организованы сервис-центр Haval и пул запчастей. Также на автомобили Haval распространяется гарантия на три года или 100 тысяч км. Кроме того, официальный дистрибьютор предоставляет возможность потенциальному клиенту испробовать авто в деле — провести тест-драйв.

Автомобили Haval можно приобрести в кредит с помощью «Капиталбанка». Банк предоставляет заемные средства до 223 млн сумов сроком от 13 до 36 месяцев с процентной ставкой 23% годовых. Стоимость автомобилей варьируется от 274 до 498 млн сумов.

Более подробную информацию об условиях получения кредита можно найти на сайте kapitalbank.uz или по телефону: (+998) 71−200−15−15.

Ознакомиться с модельным рядом автомобилей Haval можно на официальном сайте haval.uz, а также посетив онлайн-шоурум по ссылке.

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